Mostra: les "années de plomb" en Italie vues à travers les yeux d'un enfant

De gauche à droite, les acteurs italiens Francesco Gheghi, Mattia Garaci et Barbara Ronchi, le réalisateur italien Claudio Noce et l'acteur et producteur italien Pierfrancesco Favino, lors de la présentation du film "Padrenostro", le 4 septembre 2020 au festival du film de Venise (Italie)

Alberto PIZZOLI AFP