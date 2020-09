Pour les 150 ans de la République, Emmanuel Macron estime qu'elle "est toujours à protéger"

Le président Emmanuel Macron lors de la cérémonie organisée au Panthéon pour les 150 ans de la République, le 4 septembre 2020. © Capture d'écran France 24

Pour célébrer les 150 ans de la République, Emmanuel Macron a tenu un discours au Panthéon, avant de présider une cérémonie de naturalisation pour six nouveaux citoyens. Il a souligné que la République était "toujours à protéger" car elle est "fragile" et "précaire", et qu'elle "n'admet aucune aventure séparatiste", "parce qu'elle est indivisible".