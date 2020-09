Tour de France: Van Aert s'offre une étape-piège

Publicité Lire la suite

Lavaur (France) (AFP)

Un vent piégeux a soufflé vendredi sur le Tour de France dont la 7e étape est revenue au Belge Wout Van Aert, vainqueur à Lavaur de sa deuxième étape depuis le départ, à la veille de la première journée pyrénéenne.

Si le Britannique Adam Yates a conservé son maillot jaune, plusieurs prétendants ont perdu du temps dans cette étape de plaine, au parcours bosselé entre l'Aveyron et le Tarn.

Principaux perdants parmi les prétendants au classement général, le Slovène Tadej Pogacar, troisième au départ de Millau, l'Espagnol Mikel Landa et l'Australien Richie Porte ont déboursé 1 min 21 sec. Tout comme l'Equatorien Richad Carapaz, qui a eu la malchance d'être retardé sur incident mécanique alors qu'il était à l'avant.

Déjà vainqueur mercredi à Privas, Van Aert (25 ans) s'est adjugé son deuxième succès dans le Tour 2020, le troisième de sa carrière en deux participations. L'an passé, le Belge s'était affirmé dans un sprint en faux-plat, à Albi, dans le Tarn déjà, au terme d'une étape elle aussi marquée par les bordures.

"Je n'y pensais pas ce matin, c'est une petite surprise", a réagi le vainqueur du jour en estimant avoir mené "un sprint parfait" le long des barrières.

- Sagan de nouveau vert -

Ni Peter Sagan, qui a déchaussé dans la dernière ligne droite, ni Julian Alaphilippe, déséquilibré alors qu'il se mêlait à la lutte avec le Belge Jasper Stuyven, n'ont pu rivaliser.

"J'ai déraillé, il y a eu un petit accrochage", a regretté Alaphilippe, qui reste en position d'attente au classement général, encore placé (à 15 sec de Yates) pour récupérer le maillot jaune dans les Pyrénées.

"J'ai rarement fait une journée aussi rapide", a surtout souligné le Français par référence aux 168 kilomètres bouclés à 47,5 km/h de moyenne.

A Lavaur, Van Aert s'est imposé nettement devant le Norvégien Edvald Boasson Hagen et le Français Bryan Coquard dans un sprint privé de la plupart des spécialistes en raison du coup de force monté dès les premiers kilomètres par l'équipe de Sagan, finalement mal récompensée.

Le champion d'Irlande Sam Bennett, qui portait le maillot vert, a longtemps lutté avant de se résigner. A l'arrivée, il cède son bien à Sagan, son titulaire habituel, bien que le Slovaque, déjà devancé au sprint intermédiaire par l'Italien Matteo Trentin, n'ait pris que la 13e place de l'étape.

- Van Aert change de rôle -

Tendue pendant la première heure conduite à 46 km/h malgré les côtes de début de parcours, la course a été relancée, après une échappée solitaire du Belge Thomas De Gendt, quand elle a rencontré un vent plus soutenu dans la plaine de Castres. L'équipe Ineos du vainqueur sortant, le Colombien Egan Bernal, a pris l'initiative et a fait exploser le peloton à 35 kilomètres de l'arrivée sans surprendre la plupart des favoris.

Au contraire de l'année passée, dans le même département du Tarn, la Groupama-FDJ de Thibaut Pinot a tenu son rang. L'équipe française a même relancé l'allure, tout comme Astana du Colombien Miguel Angel Lopez, à l'approche du dénouement de Lavaur qui a tourné à la faveur de Van Aert, irrésistible depuis le début du mois d'août: Strade Bianche, Milan-Sanremo, une étape du Dauphiné, le championnat de Belgique du contre-la-montre, deux étapes du Tour... série en cours.

"On est bien placé au général et on arrive à gagner des étapes", s'est félicité l'ex-triple champion du monde de cyclo-cross en donnant son troisième succès à Jumbo en sept jours seulement.

C'est en fin d'étape seulement que l'athlétique Belge (1,87 m) a changé de rôle. "Jusque-là, a-t-il insisté, j'ai essayé de rester à côté de Primoz (Roglic) à l'avant".

Samedi, la course aborde le massif pyrénéen dans la 8e étape longue de 141 kilomètres entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle. Avec, pour plat principal, le port de Balès, le premier col hors catégorie de ce Tour dont le sommet est situé à 36,5 kilomètres de l'arrivée.

