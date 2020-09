US Open: Serena et Medvedev au rendez-vous des huitièmes

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Serena Williams et Daniil Medvedev seront bien au rendez-vous des 8es de finale de l'US Open, mais si le Russe a mis un nouveau vent à son adversaire, l'Américaine a dû, elle, laisser passer l'orage avant de prendre le dessus.

Les deux derniers Français en lice à Flushing Meadows doivent encore jouer: Alizé Cornet affrontera Madison Keys sur le court Arthur-Ashe en ouverture de la session nocturne (01h00 dimanche), tandis que Corentin Moutet se mesurera au prodige canadien Félix Auger-Aliassime.

La quête du 24e titre majeur record se poursuit donc pour Serena Williams, mais la 8e mondiale a bien failli se fracasser sur l'écueil Sloane Stephens (39e).

"Ca a été très intense. Il faut que je sois physiquement au top pour jouer contre Sloane", a commenté l'ex-N.1 mondiale qui a semblé éprouver des difficultés physiques dans la première partie du match, avant de retrouver des jambes, du souffle, et de la confiance.

"Elle n'a pas commis d'erreur au premier set, mais moi je ne voulais absolument pas perdre. Les jeux se sont accumulés et j'ai remporté la 2e manche... et ça m'a relancée", a-t-elle expliqué. Au bout du compte, c'est une victoire 2-6, 6-2, 6-2.

Au prochain tour, Serena affrontera la Grecque Maria Sakkari (22e) qui l'avait battue la semaine dernière en 8es du tournoi de Cincinnati délocalisé dans la bulle de Flushing Meadows.

- Sans bruit -

Dans le tableau masculin, toujours sans faire de bruit mais avec une efficacité diabolique, Daniil Medvedev continue d'avancer.

Boucles d'oreille, coiffure en brosse trop longue sur le dessus... et au niveau du cou, bandeau pour tenir l'ensemble et pouvoir frapper comme un boeuf sur tout ce qui bouge, JJ Wolf a des faux airs d'André Agassi période 1990.

Sauf qu'à 21 ans, et pour sa première apparition dans un tournoi du Grand Chelem, l'Américain (138e) commet beaucoup plus de fautes que ne le faisait son aîné. Pas moins de 41 en trois sets... trop pour pouvoir espérer mettre en échec un stratège comme Medvedev qui s'est imposé 6-3, 6-3, 6-2 en 1h48.

"Je suis content d'avoir gagné encore une fois en trois sets, surtout après six mois d'arrêt. Ce n'est pas simple, mais je me sens bien", a commenté le Russe. En trois matchs, il a passé moins de six heures sur le court et a parfaitement tenu son rang de 5e mondial en se montrant absolument implacable face à des adversaires réputés plus faibles.

Perdant d'une finale d'anthologie l'an dernier face à Rafael Nadal, le Russe de 24 ans affrontera lundi Marton Fucsovics (66e) ou Frances Tiafoe (82e) pour une place en quarts.

Son compatriote Andrey Rublev (14e) s'est également montré expéditif face à l'Italien Salvatore Caruso (100e) qu'il a écarté 6-0, 6-4, 6-0 en 1h24.

Il trouvera adversaire bien plus à sa taille dès le prochain tour puisqu'il se frottera à l'Italien Matteo Berrettini (8e). Et le demi-finaliste de l'an dernier est en forme: il a tranquillement assommé le Norvégien Casper Ruud (37e) 6-4, 6-4, 6-2 en 2h03.

