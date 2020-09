Tour de France: Bernal deuxième au classement et "vraiment content"

Publicité Lire la suite

Laruns (France) (AFP)

Egan Bernal, désormais deuxième du classement général, s'est déclaré "vraiment content", dimanche, à l'arrivée de la 9e étape du Tour de France à Laruns, bien qu'il a perdu une poignée de secondes sur le Slovène Primoz Roglic.

Quatrième de l'étape, le vainqueur sortant est passé à côté des bonifications (réservées aux trois premiers). Tout comme il a dû laisser filer les secondes "point-bonus" attribuées au sommet de Marie-Blanque, le dernier col du jour à 18 kilomètres de l'arrivée.

En revanche, Roglic a empoché 11 secondes (6 à l'arrivée, 5 au point-bonus) qui lui ont permis de porter son avantage sur Bernal à 21 secondes. Le Slovène avait déjà raflé 10 secondes de bonification par sa victoire d'étape, mardi, à Orcières-Merlette (Hautes-Alpes).

"C'était à nouveau une bonne journée", s'est vite consolé Bernal. "Il ne s'agit pas seulement du temps gagné ou du temps pedu. A ce moment de la course, les sensations sur le vélo sont importantes. Et aujourd'hui, j'ai eu de meilleures sensations que la veille".

"J'en suis vraiment content et j'ai beaucoup apprécié les dernières ascensions", a poursuivi le Colombien de l'équipe Ineos, qui est apparu au niveau de ses adversaires slovènes dans le col de Marie-Blanque, sauf au moment du sprint au sommet.

"En réalité, on ne peut pas faire de grande différence sur une ascension comme celle-ci. Je sais que j'ai encore perdu du temps contre Roglic et Pogacar mais je dois être patient. La course dure encore deux semaines et des étapes difficiles sont devant nous", a conclu Bernal qui, l'an passé, avait endossé le maillot jaune à deux jours de l'arrivée à Paris.

