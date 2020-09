US Open: première américaine pour Zverev et Brady

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Alexander Zverev et Jennifer Brady se sont qualifiés pour la première fois de leur carrière en quarts de finale de l'US Open, dimanche, avant que Novak Djokovic ne tente, lui, d'atteindre ce stade de la compétition pour la 12e fois.

L'an dernier, le Serbe avait abandonné en 8es face à Stan Wawrinka pour une blessure à l'épaule gauche. Cette fois, c'est l'Espagnol Pablo Carreno Busta (27e) qui sera sur sa route.

La première à s'être qualifiée pour les quarts de l'édition 2020 a été l'Américaine Jennifer Brady.

La 41e mondiale a surclassé l'Allemande Angelique Kerber (23e) 6-1, 6-4, mais elle s'est blessée aux adducteurs. La pose d'un bandage en début de 2e set lui a permis de boucler la partie, mais la blessure pourrait la gêner sur le long terme.

"J'ai fait un excellent premier set", s'est-elle félicitée. "Dans le 2e, je me suis concentrée sur chaque point et j'étais frustrée de sentir cette douleur. Je suis très heureuse d'avoir gagné en 2 sets", a-t-elle commenté.

"Je savais ce que je devais faire en arrivant sur le court, j'avais un très bon plan de jeu. Je voulais être agressive dès que possible et rester devant au score. Je ne voulais pas la laisser me balader de droite à gauche et j'ai réussi", a-t-elle expliqué.

- Zverev survole -

Après une bataille de 67 minutes pour ce seul second set, elle a éliminé l'ex-N.1 mondiale sur sa seconde balle de match.

A 25 ans, elle jouera pour la première fois un quart de finale de Grand Chelem contre la Kazakhe Yulia Putintseva (35e).

Zverev, lui, avait déjà atteint les quarts d'un Majeur, mais c'était à Roland-Garros et en Australie (où il est même allé en demies cette année), jamais à l'US Open. C'est désormais chose faite après sa démonstration (6-2, 6-2, 6-1) face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (99e) qui disputait son premier US Open.

Contrairement à son 3e tour face à Adrian Mannarino, où il a mis un set pour entrer dans son match, certes dans un contexte difficile la partie ayant débuté avec trois heures de retard après les déboires du Français avec les autorités sanitaires, Zverev a été imprenable d'entrée pour l'Espagnol.

L'Allemand a fait la loi sans se voir opposer de résistance, infligeant 18 aces, 38 coups gagnants et convertissant 7 de ses 10 balles de break.

- Babos pleure -

Une promenade avant d'affronter en quarts de finale le Croate Borna Coric (32e) ou l'Australien Jordan Thompson (63e).

Par ailleurs, sortie de la bulle new-yorkaise, la Hongroise Timea Babos a étalé sa détresse après son éviction du tournoi de double samedi à la suite de l'interdiction faite à sa partenaire Kristina Mladenovic de quitter sa chambre pour raisons sanitaires.

"Je suis à la maison. Je suis assise dans ma cuisine et je pleure... Je commence juste à réaliser ce qu'il s'est passé et je ne comprends pas. C'est terriblement injuste, je ne vois aucune raison raisonnable pour que ça ait tourné ainsi", écrit-elle sur les réseaux sociaux.

"J'ai beaucoup réfléchi pour savoir si je devais y aller ou pas (à l'US Open, ndlr), je me posais beaucoup de questions. Mais je suis une athlète, je veux faire de la compétition (...) Ils nous ont privées d'une chance de soulever un trophée du Grand Chelem, sans parler du côté matériel et des dommages psychologiques! Mais pourquoi ? Je ne sais pas, je ne comprends pas... vraiment", conclut-elle.

Associée à Mladenovic, Babos a remporté l'Open d'Australie en 2018 et Roland-Garros en 2019.

A la suite du test positif au coronavirus de Benoît Paire, 7 joueurs et joueuses dont Mladenovic, ont été soumis à un protocole renforcé prévoyant notamment l'isolement quasi-total et qui devait leur permettre de jouer l'US Open tant qu'ils restaient négatifs.

