Lionel Messi de retour au centre d'entraînement du FC Barcelone

Lionel Messi a fait son retour au centre d'entraînement du FC Barcelone lundi après-midi pour reprendre sa place dans le groupe professionnel, trois jours après avoir annoncé sa décision de rester cette saison dans son club formateur, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'Argentin, qui avait communiqué à ses dirigeants il y a deux semaines son intention de quitter le Barça avant de faire marche arrière, est arrivé au volant de sa voiture peu après 16h00 (14h00 GMT) pour participer à son premier entraînement sous les ordres du nouvel entraîneur, le Néerlandais Roland Koeman.

Le sextuple Ballon d'Or avait annoncé vendredi dans une interview avec Goal qu'il continuerait à donner le meilleur de lui-même au Barça tout en maintenant qu'il avait essayé de partir car il souhaitait "vivre heureux ses dernières années de football" et en reprochant au président du club de "manquer à sa parole" et de le forcer à rester.

Le retour de la star de 33 ans ne s'annonce pas facile, notamment en l'absence probable de ses plus proches partenaires tels Luis Suarez et Arturo Vidal, annoncés respectivement à la Juventus et à l'Inter Milan.

S'il passe le test du coronavirus et rejoint l'entraînement, Messi pourrait être aligné pour le match amical contre Tarragone samedi pour sa première apparition depuis l'humiliation (8-2) face au Bayern Munich le mois dernier en quarts de finale de la Ligue des champions.

La décision de Messi d'informer son club par fax de son désir de partir était intervenue au lendemain d'une rencontre avec le nouvel entraîneur Ronald Koeman, un échange durant lequel le technicien aurait eu des mots durs avec sa star.

Lors de sa première conférence de presse, le technicien néerlandais avait d'ailleurs dit qu'il "voulait seulement des joueurs qui souhaitent être ici et tout donner" pour le club.

