Covid-19 : les lieux touristiques de New York rouvrent au public

L'Empire State Building à New York.

Après avoir été l'épicentre de l'épidémie américaine, New York souffle enfin, tout en respectant un minutieux calendrier de réouverture. Les musées de la ville et certains lieux touristiques parmi les plus populaires et emblématiques viennent de rouvrir au public. Le public est essentiellement new-yorkais à cause de la fermeture des frontières. L'occasion pour de nombreux locaux de redécouvrir leur ville sans la horde de touristes.

Après six mois d'hibernation en raison de la pandémie de Covid-19, le muséum d'histoire naturelle de New York revient doucement à la vie. Cette fermeture, la plus longue en 150 ans, aura au moins permis de nettoyer toutes les dents des dinosaures.

"Il a tellement des grandes dents! Je me demande si elles peuvent casser des os !", s'enthousiasme Emma Murphy, une jeune visiteuse. "Ne pas pouvoir venir ici pendant 6 mois ça a été dur pour nous. Alors quand on a su que le musée rouvrait, on était vraiment contentes", explique sa mère Chrissie Murphy.

Dans ce musée, comme dans tous les sites culturels de New York, la capacité d'accueil est limitée à 25 %. Pour Lisa Krassner, la chef du service des visiteurs et de la sécurité du muséum d'histoire naturelle, c'est le moment d'en profiter : "C'est l'occasion idéale de faire de ce musée le vôtre et de vraiment l'explorer sans la foule".

"Le cœur qui bat de New York"

En raison de la fermeture des frontières, les touristes qui déambulent sont américains et essentiellement new-yorkais. Pour les commerçants, il s'agit d'un manquer à gagner important. "Les touristes ne vont pas revenir avant qu'il y ait un vaccin. Et si ça marche au printemps les affaires devraient reprendre", estime Dan Rossi, un vendeur de hot-dogs.

En attendant la fin de la pandémie, les habitants du quartier profitent de leur ville. L'Empire State Building, un symbole de New York, a lui aussi rouvert ses portes. Il a accompagné les New-Yorkais tout au long de la crise. "Nous sommes le cœur qui bat de New York. Et le moment le plus émouvant pendant cette pandémie a sans doute été les lumières que nous avons allumées en hommage aux héros. Pas seulement de la ville, pas seulement des États-Unis, mais du monde entier", décrit Jean-Yves Ghazi, directeur de l'Empire State Building.

Du haut des 320 mètres de l'observatoire, on peut désormais entendre de nouveau la rumeur de la ville restée endormie bien trop longtemps.

