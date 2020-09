L'obésité, grand facteur de risque pour les jeunes adultes atteints du Covid-19

Publicité Lire la suite

Washington (AFP)

Les jeunes adultes (18-34 ans) souffrant d'obésité, ainsi que de diabète et d'hypertension, étaient les plus susceptibles de se retrouver sous respirateur artificiel ou de mourir du Covid-19, selon une étude de 3.000 personnes hospitalisées aux Etats-Unis au printemps.

L'analyse, parue mercredi dans la revue Jama Internal Medicine, porte sur des malades hospitalisés entre avril et juin dans le pays et confirme d'abord que les personnes noires et hispaniques sont les plus frappées par la pandémie: elles représentaient 57% des jeunes adultes hospitalisés et 49% des personnes décédées ou intubées, alors qu'elles ne représentent que 33% de la population américaine.

Mais les personnes souffrant d'obésité morbide (avec un indice de masse corporelle supérieur à 40) étaient extrêmement surreprésentées, avec 41% des patients intubés ou morts. Suivent l'hypertension (31% des patients intubés et morts) et le diabète (27%).

Les jeunes adultes ayant les trois affections (obésité morbide, hypertension et diabète) avaient un risque de mourir ou d'être intubé égal aux adultes sains des générations suivantes, 35 à 64 ans, selon les chercheurs.

L'étude s'ajoute à de multiples autres indiquant que les personnes obèses courent un risque supérieur de complications du Covid-19.

Une "méta-analyse" compilant de multiples études portant sur 399.000 patients, publiée en août dans la revue Obesity Reviews, a ainsi estimé que les personnes obèses avaient un risque double d'être hospitalisées après avoir contracté le coronavirus, par rapport à des gens non-obèses. Leur risque d'en mourir était supérieur de 48% à ceux-ci.

© 2020 AFP