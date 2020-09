Ligue 1 : le PSG chute à Lens pour son premier match de la saison

Le Paris Saint-Germain a subi sa première défaite de la saison en Ligue 1 dès sa première sortie, sur le terrain de Lens, lors d'un match en retard de la 2e journée. Champions en titre, les Parisiens, fortement diminués en raison de plusieurs cas de Covid-19 dans leur effectif, n'ont pas réussi à dominer le promu.

Publicité Lire la suite

Décimé par le Covid-19, le PSG a sombré à Lens jeudi 10 septembre (1-0) pour son début de saison en Ligue 1, la faute à une boulette de son troisième gardien Marcin Bulka.

L'entraîneur parisien Thomas Tuchel avait prévenu : "Qu'on n'attende pas trop de nous". Avec cette défaite d'entrée chez le promu, la prudence était justifiée. En l'absence de sept cadres touchés par le Covid-19, l'Allemand avait titularisé trois jeunes, les "titis" Arnaud Kalimuendo et Kays Ruiz et le gardien Marcin Bulka.

Et c'est le gardien polonais, le seul à avoir déjà joué un match en Ligue 1, qui a provoqué cette défaite. Une relance à l'heure de jeu dans les pieds de l'attaquant lensois Ignatius Ganago (58e), qui a fait exulter les 3 800 spectateurs de Bollaert, qui en semblaient bien davantage malgré les mesures sanitaires limitant l'affluence dans le stade. Ganago, qui avait déjà trouvé le poteau en première période (17e), a même manqué de doubler la mise dans la foulée, d'une tête plongeante un tantinet trop courte (63e).

Avec un joli milieu Verratti-Gueye-Herrera et les montées de Layvin Kurzawa, les Parisiens ont pourtant fait preuve d'une domination écrasante dans la possession (78% en première période). Précis dans les passes, les triples champions de France en titre ont cherché la faille, sans succès, cherchant probablement à fatiguer les Nordistes en vue de la seconde période.

Ganago inspiré par le PSG ! 🎯#RCLPSG pic.twitter.com/KLRfXIbRjt — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 10, 2020

Un gros manque en attaque

À cette équipe bis alignée, il manquait certes le gardien titulaire Keylor Navas, mais aussi les vedettes en attaque Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria. Car ni Pablo Sarabia, ni les deux absolus néophytes en L1 Kalimuendo et Ruiz (18 ans tous les deux), n'ont été dangereux.

Et passée l'ouverture du score de Ganago, les vice-champions d'Europe ont perdu pied. Tandis que les Lensois, poussés par un Bollaert à 90 % vide mais en feu, se sont senti pousser des ailes et se sont créé de nouvelles occasions. Sotoca a ainsi manqué une tête à bout portant (79e) sur un coup franc de Corentin Jean.

Les supporters Sang et Or qui retrouvaient la Ligue 1 dans leur antre après neuf ans en Ligue 2, peuvent exulter. "Le cœur de Bollaert ne bat pas ce soir mais celui de vos supporters plus que jamais", prêchait une banderole installée dans la partie basse de la tribune Marek, repaire habituel des ultras lensois, totalement vide jeudi soir. Dans un stade en fusion qui a entonné dans les dernières minutes "Les Corons" comme à guichets fermés, le message est passé comme une lettre à la poste.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne