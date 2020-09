TDF 2020

Tour de France : le Suisse Marc Hirschi s'impose sur la 12e étape

Le jeune Suisse Marc Hirschi a remporté la 12e étape du Tour de France 2020. © Sébastien Nogier, pool, AFP

Le Suisse Marc Hirschi a remporté en solitaire la douzième et plus longue (218 km) étape du Tour de France 2020, à Sarran, au terme de laquelle Primoz Roglic a conservé le maillot jaune. Pour sa première participation au Tour, il a devancé Pierre Rolland et Soeren Kragh Andersen.