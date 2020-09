Colombie : nouvelles émeutes après une bavure policière, dix morts

Un abri de police a été détruit durant les émeutes contre une bavure policière, le 10 septembre 2020, à Bogota. © Daniel Munoz, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 6 mn

Les affrontements entre des manifestants révoltés par une bavure policière et les forces de l'ordre se sont poursuivis dans la nuit de jeudi à vendredi à Bogota et d'autres villes du pays. Au moins dix personnes sont mortes et des centaines ont été blessées.