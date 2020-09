REPORTAGE

Quand les malades d'Alzheimer disparaissent

El Mekki Terrak, atteint de la maladie d'Alzheimer, a disparu depuis l'été 2015. © France 24

Texte par : Julie DUNGELHOEFF | Marie SCHUSTER | Sonia BARITELLO 5 mn

Désorientés et en perte de repères, certains malades d'Alzheimer ne parviennent parfois plus à rejoindre leur domicile et disparaissent pendant des années. Leurs proches tentent alors tant bien que mal de retrouver leur trace. Reportage.