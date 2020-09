Tour de France 2020 : Daniel Martinez vainqueur au Puy Mary, Guillaume Martin sort du podium

À l'issue d'une échappée, le Colombien Daniel Martinez a remporté vendredi la 13e étape du Tour de France 2020. Primoz Roglic a conforté son maillot jaune, tandis que les Français Guillaume Martin et Romain Bardet ont concédé du temps.

Publicité Lire la suite

C'était la plus belle étape de la deuxième semaine du Tour de France. C'était aussi celle qui se présente le plus de dénivelés du parcours 2020. Vendredi 11 septembre, le Colombien Daniel Martinez (Education First) a remporté la 13e étape en haut du Puy Mary (Cantal), à l'issue d'une longue échappée que les favoris ont laissé filer.

Le récent vainqueur du Critérium du Dauphiné remporte à 24 ans sa première étape sur la Grande boucle, en battant lors d'un sprint à deux l'Allemand de Bora-Hansgrohe Lennard Kämna.

Derrière, parmi les favoris, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a consolidé son maillot jaune en dominant tous les autres prétendants au titre. Il a réglé au sprint son compatriote Tadej Pogacar (UAE-Emirates) et pris du temps sur tous les autres candidats au classement général.

Guillaume Martin et Romain Bardet ont quant à eux été décramponnés dès les premières longueurs de l'avant-dernier col et perdent leur troisième et quatrième place.

Le top 10 de l'étape du jour, avec trois Français entre la 4ème et la 6ème place. #TDF2020 pic.twitter.com/sDx47MeDoK — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 11, 2020

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne