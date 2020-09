Tour de France : le Français Romain Bardet abandonne après une chute

Le coureur français Romain Bardet, qui souffre d'une commotion cérébrale après sa chute, a abandonné le Tour de France vendredi, au soir de la 13e étape.

Romain Bardet, qui souffre d'une commotion cérébrale après sa chute, doit abandonner le Tour de France au soir de la 13e étape, a-t-on appris auprès de son équipe, AG2R La Mondiale.

Le coureur français a passé des examens au CHU de Clermont-Ferrand après l'arrivée de la course au puy Mary (Cantal), vendredi 11 septembre. Il occupait la 11e place du classement.

"La chute a été violente, en descente, et j'ai lutté toute la journée", a déclaré Romain Bardet. "Les examens médicaux ont confirmé ce que je pressentais et je ne suis pas en mesure de poursuivre la course."

