Angleterre: impitoyable avec Fulham, Arsenal premier leader

Londres (AFP)

Vainqueur facile chez le promu Fulham (3-0) grâce à Alexandre Lacazette et ses deux recrues brésiliennes Willian et Gabriel, Arsenal est devenu le premier leader du championnat anglais, samedi pour l'ouverture de la nouvelle saison.

Après sa victoire en Coupe d'Angleterre contre Chelsea (2-1) et lors du Community Shield contre Liverpool (1-1, 5-4 ap. tab), Arsenal a confirmé son excellente forme.

Les hommes de Mikel Arteta ont montré un visage plein d'assurance dans ce derby londonien, face à des Cottagers qui retrouvaient l'élite un an après l'avoir quittée et chez qui l'ancien gardien du Paris SG Alphonse Areola était sur le banc.

"Je voulais voir mon équipe déterminée (...) Nous avons mis beaucoup d'énergie et appliqué ce qu'on avait travaillé à l'entraînement sur cette période", s'est satisfait le coach après le match.

Sans Mesut Özil ou Matteo Guendouzi, qui ne figuraient même pas sur la feuille de match, les Gunners ont rapidement pris les devants grâce à Alexandre Lacazette titulaire et opportuniste pour pousser dans les filets un ballon cafouillé dans la surface (0-1, 9e).

C'est ensuite le Brésilien Willian, chipé à Chelsea où il était en fin de contrat cet été, et déjà impliqué sur le premier but, qui a montré ce qu'il pouvait apporter dans le jeu et sur les coups de pied arrêtés.

Il a d'abord envoyé un coup franc à l'entrée de la surface sur le poteau (26e), avant de délivrer un corner tendu et précis à destination de Gabriel Magalhaes, tout juste arrivé de Lille, qui a marqué de près de la tête, dans une défense de Fulham très passive (0-2, 49e).

La performance du défenseur, élu homme du match, a été soulignée par Arteta.

"Gabi a été vraiment bon, je pense qu'il n'avait pas joué depuis six mois avec ce qui s'est passé en France (l'annulation de la fin de la saison précédente, ndlr). Pour les nouveaux, encore plus que pour les autres, ça a été génial aujourd'hui", a glissé l'entraîneur.

- 'Big 4' devant -

Willian, toujours lui, a ensuite bien décalé Pierre-Emerick Aubameyang, démarqué sur la gauche, et le Gabonais est entré dans la surface avant d'envoyer un intérieur du pied droit, digne des plus belles heures de Thierry Henry, dans la lucarne opposée (0-3, 57e).

L'avenir de l'attaquant à qui il ne reste plus qu'une année de contrat, devrait bientôt s'éclaircir, a fait savoir Arteta.

"Je suis très confiant sur le fait que l'on va conclure très rapidement et avec un peu de chance vous aurez des nouvelles dans les tout prochains jours", a-t-il assuré.

La faiblesse de l'adversaire invite à relativiser ce succès, d'autant qu'à la deuxième minute, une passe en retrait trop molle d'Ainsley Maitland-Niles, que Gabriel avait laissé filer jusqu'à Bernd Leno, aurait pu offrir l'ouverture du score au promu sans l'intervention du gardien allemand dans les pieds d'Aboubakar Camara.

Mais si le "Big 4" semble hors de portée pour la course au titre, Arsenal pourrait bien avoir une carte à jouer pour la qualification en C1.

Dans le deuxième match de l'après-midi, Crystal Palace a pris un bon départ en battant (1-0) Southampton, toujours aussi difficile à manœuvrer, sur un but de Wilfried Zaha dès la 12e minute.

A partir de 17h30, Liverpool entamera la défense de son premier titre de champion depuis 30 ans en recevant le Leeds de Marcelo Bielsa, alors que West Ham recevra Newcastle à 18H00 GMT pour clore ce premier volet de la première journée.

