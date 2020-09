Espagne: le FC Barcelone remporte son premier match amical 3-1 contre Tarragone

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

Le FC Barcelone a remporté son premier match amical de la présaison 2020-2021 ce samedi au stade Johan Cruyff 3-1 face au Nastic Tarragone (D3 espagnole), le jour de la reprise de la Liga en Espagne.

Le Barça l'a emporté grâce à deux buts des internationaux français Ousmane Dembélé (5e) et Antoine Griezmann (17e, sur pénalty), et une réalisation sur pénalty de Philippe Coutinho (51e), malgré le but de Javi Bonilla (30e) pour Tarragone.

Dembélé a de nouveau marqué sous le maillot blaugrana près d'un an après son dernier but (6 octobre 2019), après une saison minée par des blessures consécutives aux quadriceps.

Lionel Messi, titulaire et conforté au poste de capitaine aux côtés de Gerard Piqué, Sergio Busquets et Sergi Roberto pour la saison 2020-2021, a ensuite laissé Antoine Griezmann frapper et transformer le premier pénalty, après ses trois tentatives consécutives manquées avec les Bleus.

Grand acteur du feuilleton footballistique de l'été après avoir annoncé le 25 août qu'il souhaitait mettre un terme de manière unilatérale à son contrat avec le club catalan, avec qui il est encore lié jusqu'au 30 juin 2021, Lionel Messi était bien présent pour cette première rencontre de présaison du Barça, le même jour de la reprise de la Liga en Espagne, au contraire de ses coéquipiers sud-américains Luis Suarez et Arturo Vidal, non retenus.

D'après la presse catalane, ces deux joueurs n'entreraient pas dans les plans du nouvel entraîneur Ronald Koeman, et sont annoncés du côté de l'Italie.

Koeman a complètement bouleversé son onze initial après la pause, comme annoncé, pour tester onze nouveaux joueurs en deuxième période, dont Frenkie de Jong, Philippe Coutinho ou encore Martin Braithwaite, par exemple.

Le FC Barcelone aura quelques jours de préparation supplémentaires, tout comme Getafe, Séville (C3), le Real Madrid, l'Atlético Madrid (C1) et Elche (playoffs d'accession à la Liga), car ces équipes ont terminé leur saison plus tard que les autres formations.

Le premier match de Liga du Barça aura lieu le week-end du 26-27 septembre contre Villarreal.

