L1: PSG-Marseille, Thauvin en rêve

Marseille (AFP)

Il est le dernier Marseillais à avoir fait trembler le Paris-SG: c'est contre le géant parisien que Florian Thauvin repart en chasse dimanche, avec un appétit aiguisé par un premier match saignant après une saison quasi blanche.

C'était peu avant la Toussaint 2017. Jaillissant sur un centre de Clinton Njie, "Flotov" faisait exploser le Vélodrome, qui pensait enfin battre Paris pour la première fois depuis novembre 2011.

Il restait un gros quart d'heure à jouer, temps additionnel compris, l'OM menait 2-1, mais Edinson Cavani lui a soufflé la victoire, d'un coup franc direct à la dernière seconde...

Depuis, l'OM n'a plus jamais été aussi près de battre son rival de la capitale, et la série sans victoire phocéenne dans le Clasico s'est étirée à vingt rencontres...

Thauvin n'a plus brillé dans ce grand classique de la Ligue 1, encore moins l'an passé, par la force des choses, entre six mois d'infirmerie pour sa cheville droite et autant pour le confinement.

Le champion du monde n'a fait que deux courtes apparitions d'une dizaine de minutes chacune, une en septembre avant de se soigner pour de bon, une juste avant que la pandémie ne mette fin au championnat.

Thauvin, 27 ans, attend donc avec une immense impatience ce premier choc de la saison.

- "Ça a été très long" -

Avec un but à sa façon (sa fameuse frappe enroulée) et deux passes décisives, il a parfaitement réussi son retour, à Brest (3-2 pour l'OM), plus de 14 mois après sa précédente titularisation.

C'était avec l'équipe de France, pour son premier but en Bleu, un magnifique retourné en Andorre (4-0), le 11 juin 2019.

"Ça a été très long", confessait-il à Brest, "la première longue blessure de ma carrière".

Tout n'a pas été noir cependant puisqu'il est devenu papa d'un petit Alessio en février.

S'il ne s'estime encore "qu'à 70 ou 80%" de son potentiel, il reste un des créateurs de l'OM, avec Dimitri Payet de l'autre côté (à gauche).

"J'ai parlé avec lui cette semaine, il aborde ce match avec beaucoup d'ambition", appuie l'entraîneur André Villas-Boas.

Thauvin "se sent bien", ajoute le technicien portugais, "il a fait très bon match à Brest, j'étais très content pour lui".

"A chaque match, il sera un peu mieux, mais pour un joueur arrêté toute une saison, c'est toujours dur", prévient "AVB". "Mais il est revenu très bien, très fort."

- "L'importance de +Flo+" -

Traditionnellement aligné à droite, en "faux pied", le gaucher Thauvin a basculé à gauche à Brest, après l'entrée de Marley Aké, et même à la pointe de l'attaque pour le dernier quart d'heure une fois Valère Germain entré en jeu.

Villas-Boas, qui a dû traverser toute sa première saison sans un de ses meilleurs éléments, a couvé son retour.

Après une fausse reprise début septembre 2019, 10 minutes contre Saint-Étienne, il a fallu se résoudre à l'opération. "J'avoue, je suis passé par une période compliquée", a raconté Thauvin après Brest.

Si l'attaquant retrouve les terrains, à l'horizon se profile un nouveau souci: les dirigeants de l'OM ont entamé les négociations pour une prolongation de leur star, qui pourrait partir libre en fin de saison.

En attendant l'évolution de ce feuilleton, "le premier match (à Brest) a tout de suite résumé l'importance de +Flo+ dans l'équipe", souligne Dimitri Payet, son pendant à gauche.

Le N.26 "a su revenir fort et être efficace", poursuit "Dim". "C'est un renfort de poids pour nous, après un an sans jouer il a très envie". Cela devrait se voir au Parc.

© 2020 AFP