Ravagé par les incendies, l'ouest des États-Unis attend une météo plus clémente

Les pompiers surveillent un feu contrôlé le long de la route Nacimiento-Fergusson pour aider à contenir l'incendie de Dolan près de Big Sur, en Californie, le vendredi 11 septembre 2020. © Nic Coury, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Plus de 20 000 pompiers luttaient, vendredi, contre les flammes qui ravagent l'ouest américain. Les secours comptent sur une météo plus fraîche et humide pour s'offrir un peu de répit ce week-end.