Angleterre: Everton bat enfin les Spurs, Leicester démarre bien

Londres (AFP)

Everton a mis fin à près de huit ans sans victoire face à Tottenham en battant les Spurs chez eux (1-0), dimanche lors de la 1re journée de Premier League, qui a vu Leicester prendre aussi un bon départ à West Bromwich Albion (3-0).

- Les belles promesses d'Everton

Everton a vaincu le signe indien en prenant le meilleur sur Tottenham pour la première fois depuis décembre 2012 et 15 rencontres (7 nuls, 8 défaites).

C'est aussi la première fois que José Mourinho démarre une saison par une défaite en 19 années sur le banc (11 victoires, 7 nuls).

Une tête imparable de Dominic Calvert-Lewin, sur un très bon coup-franc enveloppé de Lucas Digne (1-0, 55e), a donné aux Toffees cette victoire importante à l'orée d'une saison qu'ils abordent ambitieux.

Carlo Ancelotti avait décidé de lancer dès le coup d'envoi ses trois recrues du milieu de terrain --le Brésilien Allan, le Colombien James Rodriguez et le Français Abdoulaye Doucouré--, arrivées pourtant lors des huit derniers jours.

Le résultat a été plutôt plaisant. Allan, très actif, a été élu homme du match et James Rodriguez a été très bon pendant un peu plus d'une heure dans l'orientation et le jeu long.

En face, José Mourinho avait lui aussi fait confiance à ses acquisitions estivales, Matt Doherty en défense et Pierre-Emile Hojberg dans l'entre-jeu.

Mais en dépit de la présence d'un quatuor offensif de qualité, avec Harry Kane en pointe et Son Heung-min, Lucas Moura et Dele Alli en soutien, les Spurs ont semblé trop frileux en première période.

Ils se sont créés de bonnes occasions sur un centre fuyant de Son (24e) et forcé Jordan Pickford à deux belles parades réflexes par Alli (33e) et Doherty, après une belle louche de Kane (42e).

Mais Everton n'a pas volé sa victoire et aurait même dû ouvrir le score dès la 16e minute, si le Brésilien Richarlison, qui avait dribblé Hugo Lloris, avait réussi à redresser sa balle vers la cage ouverte ou servi Calvert-Lewin dans l'axe.

- Leicester repart du bon pied -

Après avoir fini la saison précédente sur les rotules et laissé échapper une place sur le podium qui lui tendait les bras, Leicester a parfaitement lancé sa saison 2020/21 en s'imposant 3-0 sur la pelouse du promu West Bromwich Albion dimanche.

Après Fulham par Arsenal (3-0) et Leeds par Liverpool (4-3), le troisième promu a donc aussi été battu.

Finalement 5e la saison dernière, Leicester, qui a laissé partir le latéral gauche Ben Chilwell à Chelsea pour 50 millions de livres (54 M EUR), rejoint Arsenal en tête provisoirement du classement.

Privés au coup d'envoi de leur meneur de jeu James Maddison, sur le banc, et de leur défenseur central nord-irlandais Jonny Evans, suspendu, les Foxes se sont montrés patients pour résister à l'entame énergique de WBA.

Les hommes de Brendan Rodgers ont concédé peu d'occasions dans le premier acte, malgré la présence du milieu Wilfred Ndidi dans l'axe de la défense, face à la deuxième meilleure attaque de Championship (D2) l'an dernier (77 buts), avant de porter l'estocade dans le second.

C'est d'abord la recrue belge Timothy Castagne, le latéral arrivé de l'Atalanta Bergame, qui s'est retrouvé dans la surface pour placer une tête victorieuse aux six mètres (0-1, 56e).

Meilleur buteur de Premier League la saison dernière, avec 23 réalisations, Jamie Vardy y est ensuite allé de son doublé de penalties, dont le premier qu'il a obtenu lui-même, prenant les deux fois le gardien Sam Johnstone à contrepied sur sa droite (2-0, 74e et 3-0, 84e).

De quoi apaiser sans doute un peu Rodgers qui s'est plaint de la passivité de son club sur le marché des transferts, alors que la saison promet d'être dense entre un championnat ramassé à cause de l'Euro-2020 l'été prochain et l'Europa League à disputer.

© 2020 AFP