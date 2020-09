F1: Hamilton vainqueur du Grand Prix de Toscane, à une longueur du record de Schumacher

Publicité Lire la suite

Mugello (Italie) (AFP)

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté sa 90e victoire en Formule 1 dimanche au Grand Prix de Toscane, et se retrouve dorénavant à une longueur du record de l'Allemand Michael Schumacher.

Le sextuple champion du monde Britannique s'est imposé au terme d'une nouvelle course chaotique marquée par de nombreux accidents et abandons, sur l'inédite piste du Mugello en Italie. Son coéquipier Valterri Bottas et Alexander Albon (Red Bull) complètent le podium.

