GP de F1 de Toscane: Hamilton "épuisé mais fantastique d'avoir gagné"

Mugello (Italie) (AFP)

"C'est fantastique de gagner une course aussi folle", a réagi Lewis Hamilton après sa victoire dans le très animé Grand Prix de Mugello, "une des journées les plus difficiles, physiquement et mentalement" de la carrière du Britannique.

"C'est l'une des journées les plus difficiles, physiquement et mentalement, que j'ai vécues. Franchement, je suis épuisé mais c'est fantastique de gagner une course aussi folle", a déclaré le sextuple champion du monde, cité par un communiqué de Mercedes.

"Tout est encore un peu flou, j'ai l'impression d'avoir gagné trois courses en une journée. C'était incroyablement dur, cette piste est phénoménale et Valtteri me poussait à fond", a-t-il encore précisé.

"Le premier départ n'était pas génial et j'ai perdu ma place au profit de Valtteri, mais le deuxième départ a été meilleur et j'ai repris ma position (la première position, ndlr). J'avais un avantage confortable après cela en course, mais il y a eu un autre drapeau rouge. Tout aurait pu arriver lors de ces départs, mais heureusement, le dernier a été mon meilleur de la journée et j'ai pu maintenir ma avance", a expliqué le Britannique.

"Valtteri était toujours collé derrière moi et je ne pouvais pas faire une seule erreur, sinon je savais qu'il serait là pour me dépasser dans la ligne droite. Un grand merci à l'équipe, ici sur la piste et dans les usines, pour tous les efforts qu'ils ont déployés afin de rendre ce résultat possible", a ajouté Hamilton.

"Ce circuit est génial, j'aimerais beaucoup y revenir à l'avenir", a conclu le Britannique, qui n'est plus qu'a une longueur du record de victoires (91) de Michael Schumacher, qu'il pourrait égaler dès le 27 septembre, lors de la 10e manche du championnat du monde à Sotchi en Russie.

