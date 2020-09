L'ancien ministre et député Bernard Debré est mort

Bernard Debré, en décembre 2013. © Thomas Samson, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

L'ancien ministre de la Coopération et député Bernard Debré est mort à l'âge de 75 ans. Urologue de formation, ll était le frère de Jean-Louis Debré, ex-président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, et de Michel Debré, rédacteur de la Constitution de la Ve République.