L1: un "Clasico" incertain, le PSG rêve de Neymar, Marseille d'un exploit

Paris (AFP)

Entre le Paris SG affaibli par des cas de nouveau coronavirus, mais qui espère Neymar, et Marseille plein d'ambitions, le "Clasico" de la Ligue 1, dans un Parc des princes presque vide, est enveloppé de beaucoup d'incertitudes, dimanche (21h00).

PSG-OM devait être le match qui lançait pour de bon la saison 2020-21, après deux premières journées perturbées par la Ligue des champions et la pandémie de Covid-19. Mais aujourd'hui, l'affiche a perdu de son éclat.

Après un mois d'août à côtoyer les étoiles, avec deux titres et une finale perdue de C1, les Parisiens ont laissé au vestiaire leur habit de lumière, la faute au nouveau coronavirus qui a mis une fin prématurée à leur état de grâce.

Début septembre, sept cadres de l'effectif ont été testés positifs: Neymar, Angel di Maria, Keylor Navas, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Marquinhos, et Kylian Mbappé, soit la colonne vertébrale d'une équipe qui n'arrive plus à marcher depuis, comme démontré par sa défaite à Lens jeudi (1-0).

Si les quatre premiers, guéris, retrouvent le groupe, Paris reste loin de présenter son meilleur visage, pas aidé non plus par la programmation inhabituelle du "Clasico", qui ne s'était jamais joué aussi tôt en Championnat depuis 1979. Son dauphin de la saison dernière, Marseille, rôde déjà autour de la proie, a priori prenable.

"Paris a ralenti un peu, cela a donné un peu d'espoir à nos supporters, reconnaît l'entraîneur de l'OM André Villas-Boas. On veut gagner. C'est peut-être une chance, le bon moment pour nous."

"L'année ou jamais?", s'interroge dimanche le quotidien La Provence. "L'OM croit en son étoile", abonde La Marseillaise, rappelant que l'équipe "n'avait rien à perdre."

- Florenzi disponible -

Les Marseillais, qui ont réussi leur entrée à Brest (3-2) le 30 août, disposent d'assez de confiance pour solder leur grosse ardoise accumulée face au club de la capitale: leur dernier succès face au PSG remonte à novembre 2011. Depuis, ils ont perdu 17 de leurs 20 confrontations (pour trois nuls).

L'OM tient l'occasion de montrer qu'il s'est bien étoffé depuis sa dernière déroute parisienne (4-0, en octobre 2019), en accord avec l'ambition de sa direction qui veut passer cette année un cap dans son développement, avec l'objectif de se pérenniser en Ligue des champions qu'il retrouvera en octobre.

Pour Paris, les soucis du moment l'empêchent de trop se projeter. Ce sont les "petites" victoires du quotidien qui le satisfont, comme le recrutement du défenseur international italien Alessandro Florenzi, ou le retour à l'entraînement de Neymar.

La présence du "Ney" pourrait tout changer, à en croire L'Equipe, qui titre: "Juste une illusion ?", en assurant que le PSG restait le grand favori malgré tout.

"Premier grand test pour un Paris sous pression", tempère le quotidien Le Parisien avant ce "Clasico" "indécis comme il ne l'avait plus été depuis 2011."

"C'est une question de savoir si (les joueurs de retour) commencent ou finissent le match pour nous. S'il n'y a pas de risque, on va essayer", a estimé l'entraîneur Thomas Tuchel.

- Neymar "pas à 100%" -

"La seule chose qui est claire, c'est qu'ils ne seront pas à 100%, lui a répondu en écho Villas-Boas. On sait ce qu'on a souffert avec nos joueurs qui ont eu le coronavirus, c'est dur."

Si le PSG risque de se montrer court physiquement, surtout face à une équipe qui s'est préparée tout l'été, il lui reste l'étincelle d'un choc comme le "Clasico" pour l'aider à fournir l'effort supplémentaire.

"Ça fait partie des matches les plus importants de la saison. Pour moi, en tant que Titi, ça me tient à cœur d'en jouer un, et pour l'équipe aussi", a affirmé le défenseur Presnel Kimpembe.

Sur les réseaux sociaux, le tweet chambreur de Dimitri Payet au moment de la défaite en finale de la C1 des Parisiens contre le Bayern (1-0) a enflammé les supporters des deux camps, prouvant qu'il existait toujours une ambiance particulière autour du match, parfois très limite.

Samedi soir, le Collectif ultras Paris (CUP) a publié la photo d'une banderole jugée homophobe, accrochée sur le pont de Bir-Hakeim, devant la Tour Eiffel. Le collectif Rouge Direct, qui lutte contre l'homophobie dans le monde du football, a fait savoir dimanche à l'AFP qu'il envisageait de porter plainte.

Mais au Parc des Princes, soumis aux restrictions de la jauge gouvernementale, moins de 3.600 spectateurs pourront prendre place, avec un manque à gagner autour de 4 millions d'euros pour le club. Mais une défaite pourrait lui coûter bien plus cher.

© 2020 AFP