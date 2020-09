Ligue 1 : un PSG-OM au format Covid, mais un Classico quand même

Le Parc des Princes, ici le 10 mars 2019 à Paris, n'accueille que quelques milliers de personnes pour le Classico PSG-OM en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19. © Franck Fife, AFP

Le Classico entre Paris et Marseille s’annonce incertain sur le terrain, dimanche. Le PSG, affaibli par plusieurs titulaires absents à cause du coronavirus, va devoir faire face à un OM qui se présente ambitieux au Parc des Princes et où sa dernière victoire remonte à février 2010.