Play-offs NBA: Denver pousse les Clippers au 7e match

Orlando (Etats-Unis) (AFP)

Insubmersible Denver ! Les Nuggets au bord de l'élimination à la pause avec 16 points de retard, ont renversé la situation pour s'imposer (111-98) contre des Clippers déliquescents et arracher un 7e match qui sera décisif mardi pour avancer en finale de conférence Ouest.

Et s'ils refaisaient le coup ? Les Nuggets étaient également menés 3-1 dans leur série du 1er tour des play-offs face à Utah, avant d'enchaîner trois victoires d'affilée et se qualifier. Une nouvelle fois dos au mur face à L.A. les voilà revenus à hauteur et désormais le doute a totalement changé de camp.

Aucune équipe dans l'histoire de la NBA n'a encore réussi à remporter deux séries dans les mêmes play-offs, après avoir été mené 3-1 à chaque fois.

Comment expliquer que les Clippers favoris - avec les Lakers - pour le titre aient pu perdre tous leurs moyens après avoir compté une avance si confortable en première période, et ce pour le deuxième match d'affilée ?

"On jouait très bien, puis on a arrêté de jouer, de faire bouger le ballon. C'est ce qui les a remis dans la partie. On a la bonne formule pour les battre, on l'a juste perdue", a analysé l'entraîneur Doc Rivers qui va devoir trouver d'autres mots pour relancer ses joueurs, sans quoi une énorme désillusion les attend.

Car en face, Denver n'est jamais aussi fort et libéré que dos au mur. Le retard qui a même culminé à 19 points a été effacé dès le 3e quart-temps, notamment après un "run" de 15-0 qui a mis K.O. des Clippers ayant laissé leur basket et leur combativité dans le vestiaire. Au final, l'équipe du Colorado leur a infligé un humiliant 64-35 en seconde période.

- "Aucune pression" -

"Notre effort a été incroyable. La dernière fois on avait 16 points de retard, 16 aussi contre Utah. Ce n'est pas qu'on le veuille, mais peut-être que nous aimons ça, on est bon pour faire des remontées", a souri Nikola Jokic après le match.

"On n'a aucune pression, elle repose sur eux. Tout ce qu'on doit faire c'est jouer à un haut niveau et donner notre meilleur", a-t-il ajouté.

L'ailier serbe Nikola Jokic a été encore et toujours déterminant, puisqu'il a réussi 34 points (14 rbds, 7 passes). L'autre moteur de l'équipe, Jamal Murray en a ajouté 21 (5 rbds, 5 passes), malgré un corps douloureux après une chute rendue plus lourde avec un joueur adverse sur lui.

En face, Paul George a longtemps été la locomotive avec ses 33 points (6 rbds, 5 interceptions), mais il y avait trop de wagons à traîner... Même Kawhi Leonard (25 pts, 8 rbds) a paru totalement emprunté dans le money-time où il rétablit habituellement les situations compromises.

"Ils ont rentré des paniers et pas nous. Nous devons tout simplement laisser tout cela derrière nous, nous remettre à communiquer et à jouer dur en défense", a appelé ce dernier.

Lui aussi devra être fidèle à sa réputation de "Terminator" dans les matches décisifs s'il veut mener les Clippers à une toute première finale de conférence en cinquante ans d'existence. Sinon ce seront les Nuggets qui découvriront cette saveur et défieront les Lakers de LeBron James.

Or pour eux, "c'est juste un autre match 7 et on est prêt à le jouer", a prévenu Jokic.

