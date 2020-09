Tour de France: brutale fin de règne pour Ineos et Bernal

Publicité Lire la suite

Culoz (France) (AFP)

Le ciel est tombé sur la tête de l'ex-Team Sky et son boss Dave Brailsford. Pour la première fois depuis six ans, un coureur de l'équipe britannique ne remportera pas le Tour de France après la défaillance monumentale du leader d'Ineos, Egan Bernal, sur les pentes du Grand Colombier dimanche.

"J'espérais un miracle, mais il est clair que cela ne s'est pas produit. J'ai tout donné, il faut accepter quand les autres sont plus forts. Je ne pouvais tout simplement pas les suivre", a constaté le tenant du titre de 23 ans, qui a dit adieu à ses rêves de doublé en lâchant près de sept minutes et demie sur le maillot jaune Primoz Roglic.

Une page de l'histoire récente du cyclisme, ouverte en 2012 avec le sacre de Bradley Wiggins, se tourne. Et cette fois, ce n'est pas un coup du sort qui a fait chuter l'ex-Team Sky privée de son guide sur le terrain, Nicolas Portal, décédé en début d'année.

"J'ai souffert dès la première montée, je pense que j'ai perdu environ trois ans de ma vie sur l'étape d'aujourd'hui", s'est livré Egan Bernal, sans se défiler.

Le Tour de France 2014 n'avait échappé à la mainmise de l'équipe britannique qu'avec l'abandon de Chris Froome dès la 5e étape après des chutes à répétition. Dans cette édition 2020, le tableau est bien plus noir.

- L'héritier défaillant -

Après la déroute de ses anciens leaders Chris Froome et Geraint Thomas dans les courses de préparation au Tour de France, c'est l'héritier, le grimpeur andin de 23 ans à qui certains promettaient des années de règne sans partage, qui s'est écroulé.

Dans le Grand Colombier, le fluet Colombien a subi la première défaillance de sa carrière. Une de celles qui font perdre le Tour. L'enfant de Zipaquira est resté collé au goudron dans les lacets les plus esthétiques du col, ceux qui surplombent le Rhône, à 13 kilomètres du sommet.

Et l'appui du champion du monde 2014 Michal Kwiatkowski et du grimpeur espagnol Jonathan Castroviejo n'ont pas suffi à limiter les dégâts pour l'ex-armada Ineos (plus de 7 minutes), désormais plutôt une flottille.

Même si leur présence n'aurait sans doute rien changé, les cinq autres équipiers du tenant du titre avaient déjà perdu le contact avant même la montée finale: le capitaine de route Luke Rowe a baissé pavillon dès le pied de la première ascension, puis Andrey Amador, Dylan van Baarle et Richard Carapaz ont été décrochés à quelques hectomètres du premier sommet. Pavel Sivakov n'a tenu que jusqu'à un kilomètre du deuxième col.

- Les jambes plus que le dos -

Egan Bernal n'a jamais mis en cause le niveau de l'équipe, pourtant loin de son âge d'or. Il n'a pas plus fait porter le poids de sa défaillance sur les douleurs dorsales qui l'ont fait quitter précocement le Dauphiné.

"Je ne peux pas blâmer le mal de dos. Aujourd'hui, j'avais plus mal aux jambes que mal au dos", a lâché le grimpeur.

Sans doute conscient des limites actuelles de son leader, le directeur sportif d'Ineos Gabriel Rasch avait ouvert la porte à un scénario différent de celui attendu vendredi: "Bien sûr, il veut gagner le Tour mais il a toute sa carrière devant lui", avait relativisé le Norvégien, l'incitant à "ne vraiment pas se mettre trop de pression sur ses épaules".

Une sortie détonante au sein de la machine à succès Ineos. "On est là pour gagner la course. On est ambitieux, on l'a toujours été", avait d'ailleurs affiché Dave Brailsford à la veille du grand départ.

Mais les chutes de Richard Carapaz --il est allé à terre dimanche après être déjà tombé le premier jour-- et son retard à l'allumage n'ont jamais permis à Ineos de faire planer sur ce Tour la menace d'une deuxième arme. Une tactique qui avait fonctionné ces deux dernières années.

Ecarté de la lutte pour le classement général à une semaine de l'arrivée à Paris, Ineos entre dans l'inconnu. A commencer par Egan Bernal: "Maintenant, je veux juste monter dans le bus, a soufflé le jeune roi défait. Je veux me reposer, voir ce que veut l'équipe et repenser la course."

