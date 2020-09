Tour de France: la 15e étape pour Pogacar, Roglic toujours en jaune

Le Slovène Tadej Pogacar vainqueur de la 15e étape du Tour de France, entre Lyon et le Grand Colombier, le 13 septembre 2020

Grand Colombier (France) (AFP)

Le Slovène Tadej Pogacar a remporté dimanche la 15e étape du Tour de France devant le maillot jaune, son compatriote Primoz Roglic, qui a néanmoins profité du travail de ses coéquipiers pour éliminer plusieurs candidats à la victoire finale.

Le train infernal imprimé par les Jumbo a éjecté de la course à la victoire deux des principaux candidats: le tenant du titre Egan Bernal, troisième du général avant l'étape, et Nairo Quintana, cinquième du classement dimanche matin, ont sombré et perdu plusieurs minutes.

