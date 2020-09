Biélorussie : Alexandre Loukachenko en Russie pour obtenir le soutien de Vladimir Poutine

Alors qu'il fait face à un mouvement de contestation inédit dans son pays, le président biélorusse Alexandre Loukachenko est arrivé lundi 14 septembre en Russie où il s'entretiendra avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le mois dernier, Vladimir Poutine n'a pas exclu d'envoyer des forces de police pour soutenir Alexandre Loukachenko, si nécessaire.

Publicité Lire la suite

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko est arrivé, lundi 14 septembre, en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine afin d'obtenir le soutien de Moscou après un cinquième week-end consécutif de manifestations exigeant sa démission.

L'avion de Loukachenko a atterri dans la station balnéaire de Sotchi, au bord de la mer Noire, où Poutine accueille régulièrement des dignitaires en visite.

Alexandre Loukachenko, qui traverse la crise politique la plus grave qu'il ait connue en 26 ans de pouvoir, recherche le soutien économique et militaire de Moscou dans l'espoir de retourner la situation en sa faveur.

L'opposition biélorusse dénonce le résultat, truqué selon elle, de l'élection présidentielle remportée le 9 août dernier par le président sortant avec officiellement 80 % des suffrages.

>> À lire aussi : "S'il y a du changement en Biélorussie, c’est que le Kremlin aura débranché Loukachenko"

Alexandre Loukachenko sous la pression de la rue

Depuis, des dizaines de milliers de Biélorusses manifestent chaque week-end, des milliers de personnes ont été arrêtées et presque tous les principaux dirigeants de l'opposition ont été détenus, expulsés ou contraints de fuir le pays. L'opposition dit craindre qu'Alexandre Loukachenko ne vende l'indépendance de la Biélorussie en échange du soutien de Vladimir Poutine.

Svetlana Tikhanovskaïa, à la tête de la fronde contre le président et dont les partisans affirment qu'elle est la véritable gagnante de l'élection, a déclaré qu'aucun accord conclu entre les deux dirigeants ne serait valable.

"Je tiens à rappeler à Vladimir Poutine : tout ce que vous accepterez et tout ce sur quoi vous vous mettrez d'accord lors de la réunion de Sotchi n'aura aucun poids juridique", a-t-elle écrit sur le réseau social Telegram.

"Tous les accords signés avec un Loukachenko illégitime seront révisés par le nouveau gouvernement. Car le peuple biélorusse a refusé de faire confiance à Loukachenko et de le soutenir lors de l'élection. Je suis vraiment désolée que vous ayez décidé d'engager le dialogue avec un dictateur et non avec le peuple biélorusse", a ajouté l'opposante, qui s'est exilée en Lituanie.

Dimanche, près de 100 000 manifestants sont encore descendus dans les rues de Minsk, au cri de "tu es un rat" à l'adresse du président. La police a annoncé avoir arrêté 774 personnes lors de manifestations à travers tout le pays.

Un soutien militaire de Moscou

Vladimir Poutine a déclaré le mois dernier qu'il avait mis en place une "force de police de réserve" à la demande d'Alexandre Loukachenko, mais qu'elle ne serait déployée qu'en cas de besoin.

Lundi, la Russie enverra des parachutistes en Biélorussie lors d'exercices militaires communs de la "Fraternité slave" qui dureront jusqu'au 25 septembre, a rapporté l'agence de presse RIA, citée par le ministère de la Défense. La Russie a également proposé de restructurer la dette de la Biélorussie et de soutenir son système bancaire.

Pour Alexandre Loukachenko, qui entretient des relations difficiles avec Vladimir Poutine, le soutien du président russe pourrait se faire au prix d'une plus grande domination de Moscou sur l'ancienne république soviétique.

La Russie a longtemps fait pression pour une intégration économique plus étroite entre les deux pays, y compris à travers une monnaie commune. Malgré les réticences d'Alexandre Loukachenko face au projet russe, le dirigeant biélorusse pourrait se retrouver dans une position très précaire sans le soutien de Moscou à mesure que les manifestations dans son pays prennent de l'ampleur.

Avec Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne