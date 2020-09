Biélorussie : les manifestations contre Loukachenko, un tournant pour le pays ?

Depuis mai 2020, la Biélorussie vit au rythme des manifestations contre son président Alexandre Loukachenko. © AFP

Texte par : Mandi HESHMATI 5 mn

En Biélorussie, les manifestations contre le président Alexandre Loukachenko durent depuis le début de la campagne présidentielle en mai, et se sont amplifiées après sa réélection, jugée truquée, le 9 août. Un mouvement de contestation inédit à bien des égards, comme en témoignent Marina Adamovich, opposante politique, et Ivan, habitant de l'est du pays.