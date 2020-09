Canada: Trudeau inquiet face à la remontée des cas de coronavirus

Publicité Lire la suite

Ottawa (AFP)

La remontée des cas de coronavirus au Canada ces derniers jours "devrait inquiéter tout le monde", a estimé lundi le Premier ministre Justin Trudeau en appelant ses compatriotes à rester "extrêmement vigilants".

Le Canada a recensé plus de 1.300 nouveaux cas de coronavirus au cours du week-end, niveau qui n'avait pas été observé depuis le début de l'été.

Et lundi, le Québec et l'Ontario, les deux provinces les plus peuplées et les plus touchées par la pandémie, dénombraient près de 600 nouveaux cas.

"Ce qu'on est en train de voir dans les chiffres ces jours-ci devrait inquiéter tout le monde", a dit M. Trudeau lors d'un point presse à Ottawa.

"Malheureusement, on voit les chiffres recommencer à grimper et avec la reprise de l'école, avec la reprise économique, nous nous devons de rester extrêmement vigilants", a-t-il ajouté.

"La dernière chose que nous voulons revivre cet automne, c'est un confinement comme au printemps", a-t-il insisté en rappelant l'importance de suivre les consignes de santé publique.

Face à cette résurgence de cas, le Québec est devenu samedi la première province à sanctionner les personnes refusant de porter le masque dans les espaces publics clos, celles-ci s'exposant à des amendes de 400 à 6.000 dollars canadiens (255 à 3.836 EUR).

Samedi, une foule de quelques milliers de personnes a manifesté dans la rue contre le port du masque à Montréal.

Le Canada recensait lundi plus de 137.000 cas de coronavirus depuis la mi-mars (dont 120.000 personnes déclarées rétablies). La pandémie y a fait plus de 9.200 morts.

© 2020 AFP