De nouvelles mesures restrictives pour enrayer la progression du Covid-19 à Bordeaux

À la demande de Jean Castex, des préfets de région soumettent lundi à leurs administrés des "mesures complémentaires" pour endiguer la résurgence de l'épidémie à Bordeaux, Marseille, ainsi qu'en Guadeloupe.

"Tous les signaux sont au rouge, a martelé lundi 14 septembre le directeur du CHU de Bordeaux, Yann Bubien, lors d'une conférence de presse à l'initiative de la préfète de région Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, Fabienne Buccio. Nous avons constaté une augmentation très forte des cas depuis une dizaine de jours, a-t-il poursuivi. Avant de conclure, la situation n‘est pas alarmante mais inquiétante."

Dans ce contexte, de nouvelles mesures restrictives ont été annoncées par la préfète. Voici les principales d'entre elles :

• La jauge des rassemblements pour les événements publics ramenée de 5 000 à 1 000 personnes en Gironde, notamment en ce qui les compétitions sportives. S'agissant des matches de rugby de l'Union Bordeaux-Bègles et de football des Girondins de Bordeaux : "les matches pourront avoir lieu mais la jauge sera à 1 000", a insisté la préfète.

• Les Journées du patrimoine sont annulées ainsi que la Fête des voisins, les brocantes et les fêtes foraines. Les soirées dansantes organisées dans les maisons de retraite, au sein de mariages ou de fêtes d'anniversaires, dans les bars sont également temporairement interdites. Les soirées étudiantes sont également proscrites. Les sorties scolaires sont suspendues.

• Les rassemblements dans les parcs sont limités à 10 personnes maximum et la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique.

• Les manifestations revendicatives ne seront pas autorisées sans protocole sanitaire strict.

• Pour protéger les plus personnes les plus vulnérables, la préfète a également annoncé une limitation des visites dans les Ephad à deux personnes par semaines et par résident. "En ce qui concerne la vie professionnelle, le cadençage des bus et tramways aux heures de pointe sera renforcée. Les contrôles de l'inspection du travail seront accrus afin d'assurer le respect des gestes barrière en entreprise."

Afin de faire appliquer toutes ces mesures, qui seront réévaluées "sous deux à trois semaines", Fabienne Buccio a en outre annoncé le déploiement de gendarmes mobiles et une unité de CRS pour les faire respecter.

Par ailleurs, de nouveaux centres de dépistages seront ouverts à Bordeaux dès cette semaine, a promis la préfète. Elle souhaite également la mobilisation entière des laboratoires peu sollicités et la poursuite de la formation des infirmières scolaires, des rectorats, des universités, des collectivités et du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Ce plan sera "réévalué sous 2 à 3 semaines", a souligné Mme Buccio. "S'il faut durcir les méthodes je le ferai, s'il faut les alléger je le ferai", a-t-elle assuré, expliquant qu'"il s'agit de provoquer une prise de conscience" puis de "sanctionner, verbaliser ceux qui ne jouent pas le jeu (...) il faut que nous agissions sur la minorité de 5% qui est la moins attentive".

À Marseille, c'est le préfet de région, le préfet de police, accompagnés entre autres du directeur de l'Agence régionale de Santé, tiendront une conférence de presse commune à 17 h pour faire le point sur la situation sanitaire et annoncer également d'éventuelles restrictions sanitaires.

