Foot européen : Salah régale pour Liverpool, la Liga reprend timidement

La Premier League a repris ses droits. Le champion en titre, Liverpool, a arraché la victoire contre le promu Leeds (4-3) grâce à un triplé de Mohamed Salah, alors qu'Arsenal et Leicester ont provisoirement pris la tête du classement. En l'absence des grandes stars, la Liga a démarré sans fanfare en Espagne.

Premier League : Salah sauve Liverpool, Arsenal et Leicester prennent les commandes

Le championnat anglais a démarré ce week-end. Liverpool a entamé la défense de son titre de champion en venant difficilement à bout du promu Leeds (4-3) grâce à un triplé de Mohamed Salah. Menant trois fois au score, mais rejoint trois fois par l'équipe de Marcelo Bielsa qui a joué sans complexe, les Reds ont, comme bien souvent l'an dernier, fait basculer le match dans les toutes dernières minutes. Un pénalty de Salah à deux minutes de la fin du temps réglementaire est venu sauver les hommes de Jürgen Klopp.

Everton a pour sa part mis fin à près de huit ans sans victoire face à Tottenham en battant les Spurs de José Mourinho chez eux (0-1). C'est la première fois que le technicien portugais démarre une saison par une défaite en dix-neuf années sur le banc (11 victoires, 7 nuls). Après avoir fini la saison précédente sur les rotules et laissé échapper une place sur le podium qui lui tendait les bras, Leicester a de son côté parfaitement lancé sa saison en s'imposant 3 à 0 sur la pelouse du promu West Bromwich Albion. Les Foxes se partagent la tête du classement avec Arsenal qui a balayé le promu Fulham 3 à 0 à l'extérieur. Le Français Alexandre Lacazette a ouvert le score (8e) avant que l’ex-Lillois Gabriel ne double la mise d’une tête à bout portant sur corner (49e). L’ancien Stéphanois Aubameyang a clôt le score sur une frappe enroulée du droit (57e).

Liga : le championnat espagnol reprend, mais sans ses stars

En l'absence des grandes stars, le match nul entre Eibar et le Celta Vigo (0-0) samedi pour la première journée a donné le timide coup d'envoi de la saison de Liga. Valence a pris provisoirement la tête du classement après son succès face à Levante (4-2). Le Betis Séville s'est imposé dans le temps additionnel à Alavés (0-1), tandis que la Real Sociedad n'a pris qu'un point à Valladolid (1-1). Le Real Madrid fera son retour le week-end prochain chez la Real Sociedad et le Barça, qui a remporté samedi son premier match amical contre Tarragone (3-1) avec Lionel Messi sur le terrain, entrera en lice le week-end du 26-27 septembre. Les équipes qualifiées pour les compétitions européennes bénéficient de quelques jours de préparation supplémentaires pour avoir terminé la saison précédente plus tard.

Ligue 1: le PSG enchaîne une seconde défaite, Rennes est en tête

Grâce à un but de Florian Thauvin à la suite d'un service de Dimitri Payet sur coup franc, l'Olympique de Marseille a enfin battu le Paris Saint-Germain (0-1). L'OM n'avait plus vaincu le PSG depuis 2011 et 20 matches. Dominateurs avec 66 % de possession de balle et 14 tirs à 5, les hommes de Thomas Tuchel n'ont jamais réussi à égaliser, en partie grâce à une belle prestation de Steve Mandanda. Les Parisiens se sont agacés et la tension est montée d'un cran en fin de match, avec pas moins de cinq cartons rouges distribués par l'arbitre de la rencontre. Après deux défaites, les champions de titre sont pour l'instant cantonnés à la 18e place, tandis que Marseille est 5e.

Avant ce choc, Rennes, Monaco et Lille, vainqueurs respectifs de Nîmes (2-4), Nantes (2-1) et Metz (1-0), avaient confirmé leur bon début de saison et s'étaient hissés en tête de la Ligue 1.

Au Stade Louis-II, Monaco a maîtrisé les Canaris grâce aux premiers buts en L1 des jeunes Sofiane Diop (5e) et Willem Geubbels (65e), qui ont offert la 1 000e victoire de l'histoire du club dans l'élite. Avec 7 points, les Monégasques partagent la tête du classement avec Rennes et Lille, mais ce sont les Bretons qui sont leaders à la meilleure différence de buts.

Avec AFP

