Incendie en Californie : un drame qui se répète pour les familles

Aux États-Unis, les feux continuent de faire rage, du Nord au Sud de la côte Ouest. Le North Complex Fire, dans le nord de l'État, a fait au moins 14 morts. La petite ville de Berry Creek a été presque entièrement détruite. Une tragédie qui ressemble à celle vécue il y a deux ans par la ville voisine de Paradise, où 85 personnes étaient mortes. Une famille s'est retrouvée au cœur de ces deux incendies.

Pour la seconde fois en deux ans, Paul Clement et sa fille doivent vivre dans une caravane. Leur maison à Paradise avait été détruite dans le Camp Fire en 2018 et ils venaient de refaire leur vie dans la ville voisine de Berry Creek. Mais il y a une semaine, la famille a dû fuir à nouveau après les incendies qui ravagent la Californie.

"Je pensais que conduire à travers le Camp Fire était horrible, mais cette fois, c'était encore pire… Le feu crée sa propre tempête avec des braises et du feu qui jaillit de chaque côté de la route. Je ne pouvais pas voir à plus de 15 mètres, et je sentais la chaleur à travers la voiture", explique le père de famille.

Paul ne peut pas retourner voir sa maison, mais en tant que journalistes, nous avons accès à la zone. Quand nous montrons les photos prises sur place, la réalité est brutale. Deux ans après, il faut tout reconstruire. La famille semble prête à redémarrer ici, une fois encore.

