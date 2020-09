Danièle Obono : "Je refuse cette injonction à être ou ne pas être Charlie"

Cette semaine dans "Mardi politique", Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reçoivent Danièle Obono, députée La France Insoumise de Paris et membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ensemble, ils reviennent sur le regain de mobilisation des Gilets jaunes et le procès des attentats de janvier 2015 à Paris.