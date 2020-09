En direct : Israël signe des accords historiques avec les Émirats arabes unis et Bahreïn

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin (à droite) regardant le président américain Donald Trump (C), le 15 septembre 2020.

La cérémonie de signature, à la Maison blanche, desaccords de normalisation des relations conclus par Israël avecles Emirats arabes unis et Bahreïn, a lieu mardi. Un événement historique à vivre en direct sur France 24.

Après l’annonce, la signature. Le 13 août, Israël et les Émirats ont annoncé avoir conclu, sous l'égide des États-Unis, un accord historique qui fait de la monarchie pétrolière du Golfe le troisième pays arabe à reconnaître l'État hébreu, après l'Égypte et la Jordanie. Bahreïn a décidé la semaine dernière d'en faire autant. Mardi, les Émirats et Bahreïn doivent donc signer les accords de normalisation avec Israël lors d'une cérémonie à la Maison Blanche.

Les Émirats arabes unis ont défendu, mardi, leur décision de nouer des relations officielles avec Israël. "J'espère que l'accord fera baisser la tension et favorisera le dialogue" dans la région, a déclaré, mardi, le ministre d'État des Émirats aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, lors d'une conférence de presse virtuelle, affirmant que cette entente n'était "dirigée contre personne".

Dans le même temps, des centaines de manifestants brandissant des drapeaux palestiniens protestent en Cisjordanie occupée, Naplouse et Hébron, et dans la bande de Gaza contre ces accords, qualifiés par les Palestiniens de "trahison" à leur cause.

