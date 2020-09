L'ancien dictateur malien Moussa Traoré est mort à l'âge de 83 ans

Le président malien Moussa Traoré lors de son discours du Nouvel an, le 31 décembre 1985.

L'ancien dictateur Moussa Traoré, à la tête du Mali de 1968 à 1991 avant d'être renversé par un coup d'État militaire, est décédé mardi à l'âge de 83 ans.

Il aura exercé au Mali un pouvoir quasiment sans partage pendant 22 ans avant d'être renversé par un coup d'État. L'ancien dictateur Moussa Traoré est décédé à l'âge de 83 ans, a t-on appris mardi 15 septembre auprès de son entourage.

"Moussa Traoré est décédé ce jour à 12 h 05 chez lui à Bamako. Nous sommes vraiment en deuil", a dit à l'AFP son neveu Mohamed Traoré. Il n'a pas précisé les causes du décès de l'ancien général qui, condamné à mort à deux reprises après sa chute, avait dit être, en tant que militaire, "préparé à l'idée de ne pas mourir dans son lit".

Moussa Traoré, alors lieutenant, avait été le principal promoteur du coup d'État du 19 novembre 1968, qui avait renversé le président Modibo Keïta, au pouvoir depuis l'indépendance en 1960.

Son décès survient dix jours avant son 84e anniversaire et sept jours avant celui de la proclamation de l'indépendance du Mali. Il survient aussi alors que son pays, plongé depuis des années dans une profonde crise sécuritaire, économique et politique, vient de connaître son quatrième coup d'État depuis l'indépendance et cherche à grand-peine les suites à donner au putsch du 18 août.

Ces dernières années, Moussa Traoré était devenu une sorte de vieux sage que les politiciens allaient consulter.

Avec AFP

