Coronavirus: le point sur la pandémie

Des passagers d'un bus de New Delhi (Inde) le 15 septembre 2020

Paris (AFP)

Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Etats-Unis-Chine : la course au vaccin -

Un vaccin contre le Covid-19 pourrait être disponible pour le grand public en Chine dès novembre, a affirmé une haute responsable, au moment où la course continue entre les laboratoires du monde entier.

De son côté, le Président américain Donald Trump a affirmé mardi qu'un vaccin contre le Covid-19 pourrait être disponible d'ici un mois -- une accélération de ses propres prédictions déjà étonnament optimistes -- mais il a ajouté que la pandémie pourrait aussi s'en aller d'elle-même.

- Un moment décisif pour l'Europe, selon l'OMS -

L'Europe aborde un moment décisif dans la lutte contre le coronavirus avec l'augmentation du nombre de cas, la rentrée scolaire et la prochaine arrivée de l'automne, a averti mardi un responsable de l'Organisation mondiale de la Santé.

Il est temps d'arrêter de "poursuivre des chimères" et de prendre des décisions dures pour protéger les plus vulnérables et maintenir les jeunes à l'école, quitte à accepter des sacrifices inévitables, a déclaré le directeur des Situations d'urgence de l'OMS Michael Ryan.

- Plus de 930.000 morts

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 930.180 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 17h00 GMT.

Près de 29,4 millions de cas de contamination ont été diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 195.765 morts. Viennent ensuite le Brésil (133.119), l'Inde (80.776), le Mexique (71.049) et le Royaume-Uni (41.664).

- 460 milliards de pertes pour le tourisme -

La chute du nombre de touristes internationaux due à la pandémie a entraîné une perte de 460 milliards de dollars pour le secteur au premier semestre, estime l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

En cause, une chute de 65% du nombre de touristes internationaux sur la période, marquée par les fermetures de frontières et les restrictions pour les voyageurs.

- Une assemblée générale de l'ONU avant la fin de l'année ? -

Un sommet sur la pandémie de Covid-19, avec une présence physique, est envisagé à New York avant la fin de l'année par l'Assemblée générale de l'ONU, a annoncé mardi le nouveau président de cette instance, Volkan Bozkir.

Lors d'une conférence de presse, cet ancien ministre turc a indiqué que cette session spéciale de l'Assemblée était prévue au cours de "la première semaine de novembre".

- Les coureurs du Tour de France négatifs -

L'ensemble du peloton du Tour de France a été autorisé à repartir, mardi, pour la 16e étape, après des résultats négatifs aux tests de détection du Covid-19.

- En Irlande, ministres et pubs confinés -

Tous les membres du cabinet irlandais, soit les plus importants ministres du gouvernement, se sont brièvement placés en isolement mardi en raison d'un soupçon de cas de coronavirus concernant le ministre de la Santé Stephen Donnelly.

Mais dans la soirée les résultats des tests se sont avérés négatifs, a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère de la Santé.

Le gouvernement irlandais a aussi annoncé repousser la réouverture prévue des pubs à Dublin et y imposer de nouvelles restrictions sur les rassemblements entre foyers, face à la résurgence de cas.

- Une ville chinoise entièrement confinée -

Ruili, une ville chinoise frontalière de la Birmanie, est confinée après la découverte de trois cas de Covid-19.

Les 210.000 habitants doivent désormais rester chez eux et subiront un test de dépistage. Aucune entrée ou sortie de la ville n'est autorisée et les commerces sont fermés, à l'exception des supermarchés, pharmacies et marchés d'alimentation.

