Hand: Nantes au révélateur européen, Paris devra attendre pour la C1

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Avant même les premières joutes nationales, les handballeurs nantais passent mercredi soir au révélateur européen, avec le début de la Ligue des champions qu'ils retrouvent cette année, alors que Paris devra encore attendre une semaine après le report de son match à Szeged.

Curiosité unique pour les compétitions européennes des sports collectifs en salle: la saison 2020/21 de la Ligue des champions masculine de handball débute mercredi, alors même que l'édition précédente est toujours en cours.

Elle a pris le contre-pied de l'Euroligue messieurs et dames de basket, de la Ligue des champions masculine et féminine de volley, et même de la C1 dames de hand, qui ont toutes décidé d'arrêter en raison de la pandémie de Covid-19 et de reprendre sur une nouvelle saison.

La C1 masculine 2019/20 trouvera son épilogue les 28 et 29 décembre à Cologne (Allemagne), puisque l'EHF, organisatrice de l'événement, a décidé de maintenir son événement phare. Le Final 4 regroupera les Hongrois de Veszprem, les Espagnols de Barcelone, les Allemands de Kiel et les Parisiens, soit ce qui se fait de mieux actuellement en Europe.

Un simple coup d’œil au groupe qui attend Nantes pour la nouvelle saison 20/21 à partir de mercredi soir permet de remarquer la présence de trois des quatre participants au Final 4: Veszprem, Barcelone et Kiel. Le tirage ne pouvait pas être pire pour le "H" (Paris et Nantes ne pouvaient pas figurer dans le même groupe).

La mission s'annonce donc assez périlleuse pour Nantes, finaliste de l'édition 2018 battu par Montpellier, et qui effectue son retour dans l'épreuve reine du hand européen après avoir disputé la saison passée la Coupe de l'EHF -rebaptisée cette année Ligue européenne-, l'antichambre de la C1.

- Premières réponses contre Veszprem -

"Pour moi, ces trois équipes sont au-dessus de nous. Mais je pense que l'on sera capable de réaliser de belles choses et de nous classer à une bonne place dans ce groupe", a estimé l'entraîneur espagnol de Nantes, Alberto Entrerrios.

Pour disputer la suite de la compétition, les coéquipiers de Cyril Dumoulin devront prendre l'une des six premières places de leur groupe qui comprend également Aalborg (Danemark), Zaporijie (Ukraine), Celje (Slovénie) et Zagreb. L'une des deux premières places du groupe offrira un ticket direct pour les quarts, les quatre autres qualifiés passeront par un barrage.

La réception de Veszprem mercredi soir dans son Arena (20h45) apportera des premiers éléments de réponse sur les prétentions de l'équipe nantaise.

Le PSG devra en revanche patienter encore une semaine: son match à Szeged a été reporté par l'EHF, après qu'un cas de Covid-19 a été détecté au sein de l'équipe hongroise, placée en quarantaine sur ordre des autorités sanitaires magyares.

Rappel, s'il en fallait un, que la pandémie de coronavirus qui a fortement perturbé la fin de la saison 2019/20 partout en Europe, sera une partie intégrante de la saison à venir.

Dimanche, les Monténégrines de Buducnost, lauréates de la C1 en 2015 et candidates à un Final 4 cette saison, ont été privées de 10 joueuses positives au Covid-19, et ont puisé dans leur équipe jeune pour disputer leur première rencontre de Ligue des champions à Koprivnica (Croatie), conclue sur une défaite 29-26.

© 2020 AFP