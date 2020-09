Licenciements chez Boiron: les salariés dénoncent "le prétexte" du déremboursement de l'homéopathie

Publicité Lire la suite

Messimy (France) (AFP)

Environ 200 salariés de Boiron, où une restructuration doit entraîner la suppression de 646 emplois, ont manifesté mercredi à Messimy (Rhône) pour dénoncer le "prétexte" du déremboursement de l'homéopathie pour licencier.

Munis de sifflets pour interpeller les automobilistes, les manifestants ont déployé des banderoles aux abords du siège social, où se tenait le troisième des cinq comités centraux d'entreprise extraordinaires visant à négocier le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

"On veut exprimer notre colère et notre écoeurement car, quand on a parlé de déremboursement, tous les salariés sont montés au créneau pour défendre l'entreprise et la façon de nous remercier, c'est nous licencier", a fustigé Martine Grimm, de FO, salariée du site de Strasbourg, voué à fermer.

Prévu au 1er janvier 2021, "le déremboursement a accéléré les choses mais je pense que les choses étaient déjà prévues et c'est l'excuse qui permet d'aller plus loin", a-t-elle ajouté auprès de l'AFP.

En mars, la direction avait annoncé la suppression de 646 postes en France, soit un quart des effectifs du laboratoire, et la fermeture de 13 de ses 31 sites, dont le site de production de Montrichard (Loir-et-Cher).

"C'est un plan important dû à une baisse d'activité subie après l'annonce du déremboursement de l’homéopathie et toute la campagne de dénigrement contre l'homéopathie qui nous a déjà fait perdre plus de 20% de notre chiffre d'affaire en France", s'est justifié devant la presse le directeur général délégué de Boiron, Jean-Christophe Bayssat.

Boiron compte au total 3.700 salariés dans le monde.

