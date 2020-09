Pas de nouveau gouvernement au Liban après l'expiration du délai annoncé par Paris

Une photo diffusée par l'agence photographique libanaise Dalati et Nohra le 14 septembre 2020 montrant le président libanais Michel Aoun (à gauche) s'entretenant avec le Premier ministre désigné Mustapha Adib au palais présidentiel de Baabda. © Dalati and Nohra, AFP

Texte par : FRANCE 24

Alors que le délai de 15 jours, annoncé le 1er septembre par Emmanuel Macron, pour former un nouveau gouvernement au Liban a expiré, le Premier ministre désigné Moustapha Adib doit rencontrer, mercredi, le président libanais Michel Aoun. En cas de blocage persistant autour du portefeuille des Finances, il pourrait se récuser et plonger un peu plus le pays du Cèdre dans l'incertitude.