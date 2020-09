Malgré le Covid-19, une rentrée scolaire presque normale en Suède

Alors que des millions d’élèves dans le monde ne regagneront pas les écoles en septembre à cause de la pandémie de Covid-19, la Suède, qui n'a jamais interrompu les cours face à la progression du nouveau coronavirus, fait une rentrée scolaire presque normale. Des voix s’élèvent contre la stratégie du pays, qui n’a imposé ni port du masque ni confinement. Reportage de nos envoyés spéciaux James André et Catherine Norris-Trent.

Même au plus fort de la pandémie de Covid-19, quand le taux de mortalité en Suède était dix fois plus élevé que chez ses voisins, les classes sont restées ouvertes. Pour les élèves de moins de 16 ans, les cours ont été maintenus et sont même restés obligatoires durant toute la crise sanitaire, le tout sans masque.

"Je pense que c’est bien qu’ils ne portent pas de masques", explique une mère. "J’ai trois enfants, et c’est important qu’ils aillent à l’école. Sinon, c’est très difficile pour moi de travailler."

Pour le gouvernement, la stratégie anti-Covid-19 de la Suède n’a pas favorisé la transmission du virus, ce que contestent les critiques. Selon un sondage publié cette semaine, 60 % des Suédois soutiennent les décisions des autorités.

Mais dans cette école de Stockholm où se sont rendus nos envoyés spéciaux James André et Catherine Norris-Trent, 20 des 70 enseignants qui y travaillent ont contracté le Covid-19, avec parfois des cas graves.

