Présidentielle ivoirienne : Soro appelle l’opposition à s'unir et dit sa candidature "irrévocable"

L'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, lors d'une conférence de presse à Paris, le 17 septembre 2020. © Charles Platiau, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

L'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a affirmé jeudi lors d'une conférence de presse à Paris que sa candidature à la présidentielle du 31 octobre était "irrévocable" et a appelé à une union de l’opposition pour obtenir des "élections libres et transparentes". Sa candidature, ainsi que 39 autres, dont celle de l’ancien président Laurent Gbagbo, ont été rejetées par le Conseil constitutionnel.