Tennis : la lauréate de l'US Open Naomi Osaka, blessée, renonce à Roland-Garros

La joueuse japonaise de tennis Naomi Osaka, le 12 septembre 2020, lors de la finale de l'US Open à New York.

La championne de tennis japonaise a déclaré, vendredi, forfait pour Roland-Garros en raison d'une blessure à la cuisse.

La Japonaise Naomi Osaka, lauréate du dernier US Open de tennis, a annoncé, jeudi 17 septembre, son forfait pour Roland-Garros en raison d'une blessure persistante à une cuisse.

"Malheureusement, je ne pourrai pas jouer à Roland Garros cette année. Ma cuisse me fait encore mal et je n'aurai pas le temps pour me préparer à la terre battue", a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Le tournoi du Grand Chelem sur terre battue, décalé du printemps à l’automne en raison de la pandémie de Covid-19, se tiendra du 21 septembre au 11 octobre à Paris.

