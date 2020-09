REPORTAGE

Au Liban, la restauration du patrimoine culturel beyrouthin commence

Plus de 650 bâtisses classées et plusieurs musées ont été endommagés à Beyrouth. © France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Zenia ANTONIOS 4 mn

Sinistrée depuis la double explosion du 4 août, Beyrouth tente de préserver son patrimoine culturel et architectural. Fortement endommagé, le palais Sursock, qui abrite une importante collection d'art moderne et contemporain, a reçu la visite de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit et de ses partenaires. La reconstruction est en marche.