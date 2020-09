Tennis: Nadal éliminé en quarts de finale du Masters 1000 de Rome

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

L'Espagnol Rafael Nadal, grandissime favori, a été éliminé samedi en quarts de finale du Masters 1000 de Rome par l'Argentin Diego Schwartzman en deux manches (6-2, 7-5), à huit jours du coup d'envoi de Roland-Garros.

Nadal, qui avait renoncé aux tournois aux Etats-Unis (Cincinatti et US Open), a renoué avec la compétition à Rome, après plus de six mois de pause forcée due à la pandémie de coronavirus. Il est éliminé d'un tournoi qu'il a gagné à neuf reprises et dont il était tenant du titre.

© 2020 AFP