Élections régionales en Italie : la Ligue de Matteo Salvini distancée dans trois régions

La coalition au pouvoir semble désormais certaine de conserver les trois régions de la Toscane, des Pouilles et de la Campanie, d’après les résultats partiels des élections régionales. Une déception pour la Ligue d'extrême droite et son dirigeant Matteo Salvini, qui s'empare tout de même de la région des Marches.

Publicité Lire la suite

Une douche froide pour la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini après les élections régionales en Italie. À mesure du dépouillement de ce scrutin, qui s'étalait sur deux jours, dimanche et lundi, le Parti démocrate (centre-gauche), qui gouverne en coalition avec le Mouvement 5-Etoiles depuis un peu plus d'un an, paraissait certain de conserver trois régions : la Toscane, les Pouilles et la Campanie.

La droite, elle, ravit la région des Marches à la gauche et garde la Ligurie et la Vénétie. Au début du mois, Matteo Salvini se fixait comme objectif de gagner toutes les régions.

Le ministre de la Culture Dario Franceschini, membre important du Parti démocrate (PD), a estimé que ce résultat des régionales renforçait sa formation ainsi que son chef de file, Nicola Zingaretti. "Maintenant que lui et le PD sont plus forts, le gouvernement peut aller de l'avant", a-t-il tweeté.

La Ligue reste le parti politique le plus populaire d'Italie, mais sa cote diminue régulièrement depuis un an dans les enquêtes d'opinion, tout comme celle de Salvini.

L'attention de ce scrutin était particulièrement tournée vers la Toscane, bastion traditionnel de la gauche où la Ligue a fait campagne sans relâche, comme en janvier dernier lorsqu'elle avait tenté, en vain, de prendre l'Emilie-Romagne.

Selon un décompte partiel, le PD a une avance de 6,4 points de pourcentage sur la Ligue.

Vers une réduction du nombre de parlementaires

Parallèlement aux régionales, les Italiens ont largement voté par référendum en faveur d'une réduction du nombre de parlementaires, de 945 actuellement dans les deux chambres à 600.

Quelque 70 % des électeurs ont approuvé cette réforme préconisée par le Mouvement 5-Etoiles (M5S), ce dont s'est réjoui le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio, l'un des chefs du M5S, qui a salué "un résultat historique".

Autre sujet de préoccupation pour Matteo Salvini, le président de la Vénétie, Luca Zaia, considéré comme un rival potentiel pour prendre la tête de la Ligue, a été réélu très largement à la tête de sa région, avec 75 % des voix.

La septième région en jeu lors de ces élections régionales, le Val d'Aoste, a son propre système partisan, différent du reste de l'Italie. Une liste favorable à la Ligue était toutefois en tête selon les résultats partiels.

Avec Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne