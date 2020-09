Foot européen : Ronaldo ouvre son compteur avec la Juve, le Real Madrid patine

Pour le début de la saison de Serie A, la Juventus de Cristiano Ronaldo a battu facilement la Sampdoria (3-0). Le Real Madrid a, en revanche, été incapable de venir à bout de la Real Sociedad. Les hommes de Zinedine Zidane ont débuté le championnat par un nul (0-0).

Premier League : Liverpool remporte le premier choc de la saison

Liverpool s'est imposé lors du premier choc de la Premier League 2020/2021, dimanche, contre Chelsea (2-0). Le champion en titre a fait parler son expérience commune dans un match, où il a su provoquer les faits de jeu qui lui ont permis de triompher grâce à un Sadio Mané dans tous les bons coups et auteur d’un doublé (50e, 54e). Liverpool est avec Everton, Arsenal, Crystal Palace et Leicester dans le groupe des équipes ayant déjà deux victoires au compteur. Si Leicester n'est pas l'équipe qui a le plus marqué les esprits en ce début de saison, les Foxes sont provisoirement en tête du championnat grâce à la différence de buts, après leur victoire spectaculaire (4-2) contre Burnley. Battu pour la première journée à domicile par Everton, Tottenham a, de son côté, réagi en étrillant un Southampton (5-2) qui a payé cher sa tactique défensive risquée. Un quadruplé du Coréen Son Heung-min, servi à chaque fois par Harry Kane, a offert aux joueurs de José Mourinho leur première victoire de la saison.

Liga : le Real Madrid démarre par un nul

La Maison Blanche a mal débuté sa saison. Tenus en échec 0-0 sur la pelouse du Real Sociedad, les joueurs de Zinedine Zidane n'ont jamais réussi à forcer le verrou basque. Dominateur, le champion d'Espagne a eu le ballon 68 % du temps, tirant à 16 reprises pour seulement quatre tentatives cadrées. À noter la première titularisation sous le maillot madrilène du Norvégien Martin Odegaard, un an après un prêt probant passé, justement, dans les rangs de la Real Sociedad. Une semaine avant l'entrée en lice du FC Barcelone au Camp Nou contre Villarreal, le Real Madrid a donc manqué une occasion d'asseoir sa domination d'emblée et c'est Grenade, déjà 7e la saison passée, qui a pris la tête du classement de Liga, après un deuxième succès en deux matches dimanche 2-1 contre Alavés.

Serie A : la Juventus Turin régale

Pour les débuts d'Andrea Pirlo comme entraîneur, la Juventus a parfaitement lancé la conquête de son 10e titre consécutif de championne d'Italie en dominant facilement la Sampdoria (3-0) dimanche lors de la 1re journée de Serie A. La Juve a ouvert la marque rapidement par Dejan Kulusevski (13e) avant d'alourdir le score dans le dernier quart d'heure par Leonardo Bonucci (78e) puis Cristiano Ronaldo (88e). Naples, après une saison mitigée, est également parti du bon pied sur le terrain de Parme (2-0). Le Genoa a lui croqué le promu Crotone (4-1). Co-leader provisoire aux côtés de la Juve, le club de Gênes, premier non relégable la saison dernière, fait un peu figure d'invité surprise. La 1re journée se poursuit lundi soir avec les débuts en championnat de l'AC Milan à San Siro face à Bologne. L'Inter Milan, principal rival de la Juventus sur le papier, comme l'Atalanta Bergame, ont eux obtenu de ne débuter que la semaine prochaine pour la 2e journée en raison de leurs matches européens de l'été. Leurs rencontres de la première journée, contre le promu Benevento et la Lazio, ont été repoussées au 30 septembre.

Bundesliga : le Bayern sans pitié

Le Bayern Munich a envoyé, vendredi, en ouverture de la Bundesliga, un message glaçant pour tous ses futurs adversaires, allemands et européens, en dynamitant Schalke 8-0, avec un triplé de Serge Gnabry. La recrue star du Bayern Leroy Sané a marqué une fois et délivré deux passes décisives à Gnabry, pour sa première titularisation depuis son arrivée en provenance de Manchester City, pour 45 millions d'euros. Dortmund a également battu Mönchengladbach 3-0, avec déjà un doublé du prodigieux Erling Haaland, se plaçant avec trois points à la hauteur du Bayern Munich et de cinq autres clubs dont le RB Leipzig, demi-finaliste en août de la Ligue des champions qui a lancé sa saison par un succès 3-1, dimanche, à domicile, contre Mayence. La rencontre entre Wolfsburg et Leverkusen a, en revanche, accouché d'un triste nul (0-0).

Ligue 1 :Saint-Étienne en leader, le PSG renoue avec la victoire

Saint-Étienne a gâché un avantage de deux buts et perdu ses premiers points de la saison en concédant un nul 2-2 contre Nantes. Les Verts restent néanmoins leaders du championnat, à égalité avec Rennes (10 points) qui s'est imposé face à Nîmes (2-4). Marseille a concédé le nul (1-1) contre Lille, évitant un nouveau coup au moral après la défaite contre Saint-Étienne. Luiz Araujo a marqué pour les Dogues au retour des vestiaires (47e), en prenant de vitesse Yuto Nagatomo. Mais Valère Germain, entré en cours de match, a égalisé sur corner (85e). Le nul ne fait pas l'affaire du LOSC (5e, 8 pts), qui a dominé la rencontre et rate l'occasion de rejoindre les co-leaders Saint-Étienne et Rennes. Auteurs d'un début de saison poussif avec deux défaites et une victoire in extremis contre Metz, les Parisiens ont pour leur part retrouvé leur visage de triples champions de France. De retour après sa quarantaine pour cause de coronavirus, Mbappé a marqué (38e) sur un penalty qu'il a provoqué, et délivré le ballon décisif pour le 2-0, poussé au fond par Angel Di Maria (45e+1). Marquinhos a corsé l'addition de la tête (66e), sur un caviar de Di Maria.

