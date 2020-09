Le numéro 2 de LREM démissionne pour créer "un électrochoc"

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le numéro deux de LREM Pierre Person a annoncé lundi démissionner de ses fonctions, accusant le parti présidentiel de ne plus "produire des idées neuves", et appelant les membres de la direction à faire de même pour créer "un électrochoc".

"Aujourd’hui, pour donner un nouveau souffle au parti, je fais le choix de démissionner de mes fonctions à la direction de LRM, en quittant mon poste de délégué général adjoint et en ne siégeant plus au bureau exécutif. Je redeviens un militant parmi les militants et reste évidemment membre du groupe parlementaire", a-t-il annoncé dans un entretien au Monde.

Le député de Paris veut "créer un électrochoc", car selon lui "des changements cosmétiques et d’habillage ne suffiront pas à faire évoluer LREM, "resté dans sa logique de 2017, qui était de porter le projet présidentiel".

Il invite donc "tous ceux qui veulent bâtir les succès de demain à quitter eux aussi leurs fonctions à la tête du parti pour écrire une nouvelle page".

Quatre ans après la création du mouvement, Pierre Person juge qu'il "ne produit plus d’idées nouvelles. Le travail dans ce domaine est insuffisant", estime-t-il, en évoquant une organisation "repliée sur elle-même" et en mettant en garde sur le risque de "disparaître" s'il devient "comme les anciennes formations politiques".

"S’il veut s’inscrire dans le temps long, exister dans la +maison commune+ en cours de création avec nos alliés, il doit mieux définir ce qu’il représente. Il doit avoir sa propre raison d’être, sans porter uniquement en +copier-coller+ le message du gouvernement", insiste M. Person.

Interrogé pour savoir s'il remettait en cause la gestion du délégué général Stanislas Guerini, il relève qu'"une simple réorganisation de la direction est prévue, lundi soir, lors d’une réunion du bureau exécutif. Cela montre bien que le parti n’a pas pris la mesure de la situation".

Stanislas Guerini doit-il quitter son poste ? "Il a de grandes qualités humaines, managériales et n’a pas ménagé ses efforts. Le sujet n’est pas personnel mais politique. Au moment où le président de la République a demandé à chacun de se réinventer, je ne crois pas que LRM puisse s’en affranchir", répond Pierre Person, qui soutiendra Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2022.

