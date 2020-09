Les séries "Succession" et "Watchmen" dominent les Emmy Awards

Des séries au ton grinçant ont dominé cette année les Emmy Awards aux États-Unis. "Watchmen" et "Succession" ont raflé les récompenses de cette édition 2020, marquée par un record de nominations pour des artistes noirs.

La série "Watchmen" et ses super-héros violents aux prises avec l'héritage raciste des États-Unis ont fait sensation, dimanche 20 septembre, aux Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour le petit écran américain. Toute aussi sombre mais plus grinçante, c'est "Succession", toujours pour HBO, qui s'est imposée dans la prestigieuse catégorie des séries dramatiques.

Les récompenses ont cette année été remis à distance lors d'une cérémonie virtuelle, pour cause de Covid-19.

Dérivée d'un comic des années 1980, "Watchmen" dépeint un univers sombre et chaotique, empreint des violences policières et du racisme qui secouent la société américaine depuis des mois. Elle a récolté quatre récompenses au cours de la soirée, onze au total si l'on ajoute les prix dans des catégories techniques remis plus tôt dans la semaine.

L'équipe de "Watchmen" a dédié sa récompense aux victimes du massacre d'au moins 300 noirs par des émeutiers blancs à Tulsa, dans l'Oklahoma, en 1921, un épisode central de la série. "Le seul moyen d'éteindre les incendies est de les combattre tous ensemble", a lancé Damon Lindelof, auteur blanc, en recevant la statuette.

Un record d'acteur noirs nominés

Regina King, actrice principale de "Watchmen", a quant à elle profité de sa récompense pour appeler tous les spectateurs à se mobiliser en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre. "Vous devez voter. Je serais indigne de ne pas mentionner cela, en tant que membre d'un show aussi visionnaire que 'Watchmen'", a lancé la comédienne.

Elle arborait un t-shirt à l'effigie de Breonna Taylor, une Américaine noire tuée par la police et devenue l'un des symboles de "Black Lives Matter", mouvement de contestation présent dans les esprits et les discours de nombreuses stars d'Hollywood cette année.

"'Watchmen' est une histoire sur le traumatisme et les séquelles durables" provoquées par le racisme, la corruption et les violences policières, a estimé Yahya Abdul-Mateen II, Emmy Award du meilleur second rôle.

Parmi la centaine de nominations pour les acteurs et actrices, les artistes noirs représentent plus d'un tiers du contingent des Emmy Awards en 2020, un nouveau record.

"Succession" rafle les récompenses

Autre grand gagnant de cette cérémonie 2020, la série "Succession" a remporté l'Emmy Award dans la prestigieuse catégorie de la meilleure série dramatique et la récompense du meilleur acteur (Jeremy Strong), du scénario, mais aussi de la réalisation.

Cette comédie noire mettant en scène les déchirements d'une puissante famille pour prendre le contrôle d'un empire médiatique avait remporté un Emmy Award pour sa première saison l'an dernier. Elle a été sélectionnée à 18 reprises cette fois-ci, à égalité avec la série "Ozark" produite par Netflix, grande perdante de la soirée.

Dans la catégorie "série comique", c'est Catherine O'Hara, qui repart avec le Emmy Award de la "meilleure actrice" pour "Schitt's Creek". Eugene Levy ("meilleur acteur comique") puis son fils Daniel Levy, ont été distingués pour le scénario et le meilleur second rôle.

"Schitt's Creek" est une comédie canadienne sur une famille de privilégiés déchus réduits à vivre dans un motel délabré. La série était pourtant passée quasiment inaperçue pour ses quatre premières saisons avant de devenir un succès en étant diffusée sur Netflix.

Quant à la meilleure actrice dans une série dramatique, c'est Zendaya, ex-égérie des séries pour la jeunesse de Disney, qui s'est distinguée pour son rôle dans "Euphoria", production de HBO sur les difficultés rencontrées par une jeune toxicomane repentie et ses amis lycéens tout aussi tourmentés.

